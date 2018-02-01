01.02.2018 18:50

В Харькове установят мемориальную доску врачу Владиславу Франковскому

Мемориальную доску выдающемуся врачу, основателю городской детской больницы, Почетному гражданину города Харькова Владиславу Франковскому установят на фасаде здания Харьковского научного медицинского общества (ул. Максимилиановская, 11).



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Такое решение было принято сегодня, 1 февраля, на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Также на одном из домов по ул. Франковской в честь выдающегося врача планируется установить памятную табличку-указатель.



Владислав Франковский был инициатором создания первой детской инфекционной больницы в Харькове, санитарной службы, приюта для неизлечимых больных. Также он был одним из основателей Харьковского медицинского общества, принимал активное участие в его деятельности. За большие заслуги перед жителями города Владислав Франковский был избран Почетным гражданином Харькова. Именем выдающегося врача еще при его жизни была названа улица в центре города, а коллеги и больные называли его не иначе как идеалом доктора.

Мемориальную доску на фасаде здания по ул. Культуры, 23 установят бывшему руководителю и одному из основателей СБУ (1994-1995), генералу-полковнику Валерию Маликову. Кроме того, в городе увековечат память архитектора Сергея Тимошенко – мемориальную доску выдающемуся архитектору установят на здании по ул. Мироносицкой, 44, где он жил.



Как отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, увековечивание памяти известных харьковчан важно для молодого поколения.



«Эти люди прославляли Харьков, они привнесли новое в архитектуру города, и они достойны того, чтобы о них помнили, чтобы будущее поколение знало свою историю и историю Харькова», - подчеркнул Игорь Терехов.