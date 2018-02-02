02.02.2018 17:16

Сурок Тимка предсказал раннюю весну (Обновлено, ФОТО)

Сегодня, в День сурка, на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина традиционно будили харьковского предсказателя-«метеоролога».



// Городской Дозор

Когда растает снег, отступят морозы, прилетят птицы из теплых краев, а деревья зазеленеют вместе с травой? Одним словом, когда наступит весна? Такой вопрос уже 15 лет подряд, 2-го февраля, задают хвостатому синоптику, сурку, который живет на биологической станции одного из харьковских университетов в поселке Гайдары Змиевского района. Первым о весне в 2004 году украинцам вещал сурок Тимка, с 2012-го уже его сын – Тимка II, в этом году прогнозирует наступление весны уже Тимка III, внук первого. По традиции животное будят и достают из его теплого домика. Тот как бы шепчет спросонья свое пророчество хранителю традиций. Хранитель переводит прогноз для всех.

«Это Тимка третий, Тимка второй на заслуженном отдыхе. Потому что он нам в прошлом году все предсказал и сказал «Я хочу на пенсию». Когда же буде весна? Через 6 недель будет теплая весна», - говорит хранитель традиций Виктор Токарский.

Все прогнозы о наступлении весны от сурка из года в год сбываются почти с «ювелирной» точностью. То ли это сурок так хорошо делает прогноз, то ли хранитель традиций хорошо разбирается в метеорологии - науке о погоде. Над этим вопросом те, кто приезжают на мероприятие особо не заморачиваются. Говорят, главное верить в лучшее и результат оправдает надежды. В качестве примера, приводят другие прогнозы предсказателя. Тимка II уже предсказывал победы футболистам во время «Евро-2012», урожай аграриям Харьковщины, денежную стабильность украинцам, колебания валюты и даже увидел, что Украина будет с безвизом. В этом году сурка решили сильно не беспокоить, а просто задали ему вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?»

«Мы решили быть в мировом тренде. Поскольку мы знаем, что все человечество сейчас интересует вопрос, и все ждут 6-го февраля, когда ракета «Фалькон» полетит к Марсу. Поэтому мы решили спросить «Есть ли жизнь на Марсе?», - говорит организатор мероприятия Людмила Доля.

«Первый раз он побежал к табличке, что «Жизнь есть». Ну нужно все более подробно изучить и серьезно этим заняться. «Фалькон» долетит до Марса?! Долетит!», - добавляет хранительница традиций Надежда Токарcкая.

Вопрос «Есть ли жизнь на Марсе» продолжили выяснять гости мероприятия и уже после того как Тимка III сделал свой прогноз.