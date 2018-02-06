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06.02.2018  12:24   

В Харькове пройдет музыкальный фестиваль-конкурс

Х Всеукраинский конкурс-фестиваль современного музыкального искусства «Харківські зорі «Ювілей» пройдет 11 февраля в концертном зале «Украина» (ул. Сумская, 35).


// city.kharkov.ua

Цель фестиваля – помочь профессиональному росту  начинающих музыкантов, создать им условия для профессиональной подготовки, развития, обмена опытом.

В конкурсе примут участие творческие коллективы и учащиеся музыкальных школ, школ искусств, студенты средних и высших учебных учреждений, воспитанники кружков, студий, творческих объединений, дворцов культуры, центров детского и юношеского творчества. Возрастные категории участников - от 4 до 22 лет и старше.

Конкурс пройдет в номинациях: «Инструменталисты» (фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты) и «Вокал» (эстрадный, академический, народный). Председателем жюри в номинации «Инструменталисты» выступит украинский композитор, заслуженный деятель искусств Украины, профессор Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского  Анатолий Гайденко. Председателем в номинации «Вокал» станет заслуженная артистка Украины, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры сольного пения ХНУИ Марина Чиженко.

Начало - в 9:00. Вход - свободный.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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