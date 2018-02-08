В Харькове резко ухудшится погода, – ГСЧС

Сложные погодные условия ожидаются в результате влияния активного циклона.
Уже сегодня, 8 февраля, на Харьковщине ожидается налипание мокрого снега, гололед, порывы юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7 ° мороза.
9 февраля синоптики прогнозируют сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью отдельные порывы 15-20 м/с.
Такие погодные условия, утверждают спасатели, могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства.
Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач – это может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: