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08.02.2018  11:44   

В Харькове резко ухудшится погода, – ГСЧС

Сложные погодные условия ожидаются в результате влияния активного циклона.


// ГСЧС

Уже сегодня, 8 февраля, на Харьковщине ожидается налипание мокрого снега, гололед, порывы юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7 ° мороза.

9 февраля синоптики прогнозируют сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью отдельные порывы 15-20 м/с.

Такие погодные условия, утверждают спасатели, могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  непогода, харьков
 
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