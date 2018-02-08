В понедельник в Харькове открывается Масленичная ярмарка

Масленичная ярмарка будет работать на пл. Свободы с 12 по 18 февраля.
Основные мероприятия празднования Масленицы пройдут 17 февраля. В этот день, с 12:00 до 18:00, на площади состоится большой концерт: на главной сцене выступят творческие коллективы со всех районов города. Темой празднования Масленицы в этом году выбрали 12 месяцев, и каждый район на своей площадке представит программу в тематике одного из 9-ти месяцев, а остальные три месяца на главной сцене представит город.
Каждый район будет принимать на своей площадке жителей и гостей города, угощать их блинами, а также подготовит для посетителей развлечения. «Я уверен, очень много людей соберется на площади Свободы, все мероприятия будут интересными и зрелищными, а харьковчане получат массу удовольствия», - отмечал ранее первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Также в этот день будет сожжено чучело Марены (начало - примерно в 17:45). Так харьковчане проводят зиму и встретят весну.
Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, пройдут также в разных районах Харькова.
Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач – это может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: