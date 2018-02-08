08.02.2018 14:12

В понедельник в Харькове открывается Масленичная ярмарка

Масленичная ярмарка будет работать на пл. Свободы с 12 по 18 февраля.



// city.kharkov.ua

Основные мероприятия празднования Масленицы пройдут 17 февраля. В этот день, с 12:00 до 18:00, на площади состоится большой концерт: на главной сцене выступят творческие коллективы со всех районов города. Темой празднования Масленицы в этом году выбрали 12 месяцев, и каждый район на своей площадке представит программу в тематике одного из 9-ти месяцев, а остальные три месяца на главной сцене представит город.

Каждый район будет принимать на своей площадке жителей и гостей города, угощать их блинами, а также подготовит для посетителей развлечения. «Я уверен, очень много людей соберется на площади Свободы, все мероприятия будут интересными и зрелищными, а харьковчане получат массу удовольствия», - отмечал ранее первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Также в этот день будет сожжено чучело Марены (начало - примерно в 17:45). Так харьковчане проводят зиму и встретят весну.

Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, пройдут также в разных районах Харькова.