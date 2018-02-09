Главная Новости Общество Как Харьков отпразднует День влюбленных
09.02.2018  15:32   

Как Харьков отпразднует День влюбленных

Влюбленные харьковчане в День святого Валентина, 14 февраля, смогут проехаться на трамвае «Valentine`s Day», а также сделать фотосессию на тематической площадке.


// city.kharkov.ua

Трамвай для влюбленных сначала будет ехать по маршруту: Южный вокзал – ул. Полтавский Шлях – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – разворотный круг «ост. Войкова». Старт - в 18:30. 

Перед началом маршрута для влюбленных проведут фотосессию, выступит саксофонист Юлия Панасенко. Во время поездки, в самом трамвае, пройдет шоу-программа, розыгрыш призов от партнеров. В 19:00 трамвай сделает остановку на ул. Войкова, где запланировано фаер-шоу.

В 19:20 маршрут продолжится по таким улицам: ул. Морозова – ЮТМ – пр. Московский – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Университетская – ул. Полтавский шлях – Южный вокзал. Завершится поездка в 20:00 у ст.м. «Южный вокзал».  

На праздничной площадке влюбленные пары смогут запустить в небо диодные воздушные шары с пожеланиям, сделать фото на память возле тематических баннеров «Valentine`s Day» и на фоне красивого, декорированного трамвая. 

Проект реализуется при поддержке Харьковского городского совета и Харьковского городского центра досуга молодежи.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день святого валентина, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.02 Культура и Туризм День святого Валентина в парке Горького   14.02 Концерты, фестивали Как у памятника Влюбленным рекорд устанавливали   13.02 Общество Что подарить мужчине на День Святого Валентина: топ-7 свежих идей
 
 

Видео

От 2-х до 4-х недель, в зависимости от высотности. Харьковские коммунальники ремонтируют подъезды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 