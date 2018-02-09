09.02.2018 15:32

Как Харьков отпразднует День влюбленных

Влюбленные харьковчане в День святого Валентина, 14 февраля, смогут проехаться на трамвае «Valentine`s Day», а также сделать фотосессию на тематической площадке.



// city.kharkov.ua

Трамвай для влюбленных сначала будет ехать по маршруту: Южный вокзал – ул. Полтавский Шлях – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – разворотный круг «ост. Войкова». Старт - в 18:30.



Перед началом маршрута для влюбленных проведут фотосессию, выступит саксофонист Юлия Панасенко. Во время поездки, в самом трамвае, пройдет шоу-программа, розыгрыш призов от партнеров. В 19:00 трамвай сделает остановку на ул. Войкова, где запланировано фаер-шоу.



В 19:20 маршрут продолжится по таким улицам: ул. Морозова – ЮТМ – пр. Московский – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Университетская – ул. Полтавский шлях – Южный вокзал. Завершится поездка в 20:00 у ст.м. «Южный вокзал».

На праздничной площадке влюбленные пары смогут запустить в небо диодные воздушные шары с пожеланиям, сделать фото на память возле тематических баннеров «Valentine`s Day» и на фоне красивого, декорированного трамвая.

Проект реализуется при поддержке Харьковского городского совета и Харьковского городского центра досуга молодежи.