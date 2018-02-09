60 лет совместной жизни отпраздновала супружеская пара на Салтовке

Жители Московского района Альберт Павлович и Мира Николаевна Годины сегодня, 9 февраля, отмечают 60-ю годовщину совместной жизни.
Юбиляров поздравила заместитель председателя райадминистрации Ирина Цирдава, которая пожелала им еще больше счастливых лет вместе.
«Бриллиантовая свадьба - это рекордные сроки супружеской жизни, особенно по современным меркам. Бриллиант символизирует прочность: этот драгоценный камень подвергается многочисленным обработкам перед тем, как стать прекрасным. Так и вы - пережили все проблемы, и вам удалось сохранить любовь, уважение, преданность друг к другу на протяжении стольких лет совместной жизни. Пусть и в дальнейшем вместе с вами рядом будут Вера, Надежда и Любовь», - сказала она юбилярам.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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