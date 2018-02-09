Главная Новости Общество 60 лет совместной жизни отпраздновала супружеская пара на Салтовке
09.02.2018  17:33   

60 лет совместной жизни отпраздновала супружеская пара на Салтовке

Жители Московского района Альберт Павлович и Мира Николаевна Годины сегодня, 9 февраля, отмечают 60-ю годовщину совместной жизни.


// city.kharkov.ua

Юбиляров поздравила заместитель председателя райадминистрации Ирина Цирдава, которая пожелала им еще больше счастливых лет вместе.

«Бриллиантовая свадьба - это рекордные сроки супружеской жизни, особенно по современным меркам. Бриллиант символизирует прочность: этот драгоценный камень подвергается многочисленным обработкам перед тем, как стать прекрасным. Так и вы - пережили все проблемы, и вам удалось сохранить любовь, уважение, преданность друг к другу на протяжении стольких лет совместной жизни. Пусть и в дальнейшем вместе с вами рядом будут Вера, Надежда и Любовь», - сказала она юбилярам.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  юбилей, брак, харьков
 
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