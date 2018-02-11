11.02.2018 12:22

В Харькове открыли мемориальную доску Юрию Пояркову

Мемориальную доску почетному харьковчанину, двукратному олимпийскому чемпиону Юрию Пояркову открыли 10 февраля на фасаде здания Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды (ул. Алчевских, 29).



// city.kharkov.ua

В митинге, посвященном открытию мемориальной доски, приняли участие почетные харьковчане, руководители Федерации волейбола Украины, ректоры вузов, известные спортсмены, волейболисты, друзья, родные и близкие Юрия Пояркова.

Во время выступлений многие вспоминали Юрия Михайловича как искреннего, интеллигентного, надежного, ответственного и доброго человека. А также - как настоящего патриота Харькова, поскольку его часто приглашали в другие города тренировать и преподавать, но он всегда отклонял подобные предложения.



Ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охране историко-культурной среды Алексей Хорошковатый отметил, что неслучайно Юрий Поярков стал одним из первых почетных харьковчан.



«Главное достояние Харькова - это его люди. Одним из них был Юрий Поярков. В 1999 году, когда было восстановлено звание «Почетный гражданин города Харькова», его имя оказалось в первой десятке людей, которые были его удостоены. Заслуги Юрия Михайловича очень весомы и были по достоинству оценены харьковчанами», - подчеркнул Алексей Хорошковатый.



Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по волейболу Владимир Беляев, который играл вместе с Поярковым, также вспомнил о друге и совместных выступлениях на волейбольной площадке.



«Я до сих пор благодарен и Юрию Пояркову, и судьбе за то, что она меня свела с ним в далекие 1960-е годы. На протяжении пяти лет он был моим капитаном, очень помогал нам, молодым, кто только пришел в сборную СССР. Он оставил яркий след в жизни многих спортсменов. Уверен, что память о нем будет жить не только в Харькове, но и во всей Украине и многих других странах, где его хорошо знают», - сказал Владимир Беляев.



Елена Пояркова, жена Юрия Михайловича, поблагодарила всех, кто помог изготовить и установить мемориальную доску в его честь, а особенно скульптора Александра Ридного за сильное сходство бюста с тем, как выглядел Юрий Поярков при жизни.



«Я считаю, что очень хорошо получилось, очень похоже! Спасибо всем, кто пришел сюда сегодня, кто помнит, уважает и любит Юрия Михайловича. Пока мы будем помнить о нем, он будет жить с нами!» - отметила Елена Пояркова.



После открытия мемориальной доски все участники митинга возложили к ней цветы.



Также сегодня в Харьковском областном высшем училище физкультуры и спорта проходит Кубок памяти Юрия Пояркова по волейболу среди юношей, девушек и ветеранов.



Справка. Юрий Поярков родился 10 февраля 1937 года в Харькове. В 1960-1972 годах выступал в сборной СССР по волейболу и в ее составе стал двукратным олимпийским чемпионом, бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира, победителем розыгрыша Кубка мира и т. д. С 1996 года преподавал в Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. С. Сковороды. В 2007 году Юрий Поярков был внесен в Книгу рекордов Гиннесса (три олимпийские медали на трех Олимпиадах, в том числе две золотые). Умер в день своего 80-летия - 10 февраля 2017 года.