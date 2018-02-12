12.02.2018 11:25

Дворец бракосочетания подготовил сюрприз всем влюбленным

14 февраля, в День святого Валентина, харьковчане смогут подать заявления о регистрации брака до полуночи.



// Сегодня

Такой подарок им сделало Министерство юстиции.



«14 февраля с 8.00 до 24.00 приглашаем всех желающих подать заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день», – сообщается на странице ведомства в Facebook.