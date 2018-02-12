Дворец бракосочетания подготовил сюрприз всем влюбленным

14 февраля, в День святого Валентина, харьковчане смогут подать заявления о регистрации брака до полуночи.
Такой подарок им сделало Министерство юстиции.
«14 февраля с 8.00 до 24.00 приглашаем всех желающих подать заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день», – сообщается на странице ведомства в Facebook.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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