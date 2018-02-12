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12.02.2018  11:25   

Дворец бракосочетания подготовил сюрприз всем влюбленным

14 февраля, в День святого Валентина, харьковчане смогут подать заявления о регистрации брака до полуночи.


// Сегодня

Такой подарок им сделало Министерство юстиции.

«14 февраля с 8.00 до 24.00 приглашаем всех желающих подать заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день», – сообщается на странице ведомства в Facebook.

Тэги:  дворец бракосочетания, харьков
 
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