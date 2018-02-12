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12.02.2018  15:47   

На Харьковщине построят 50 сельских медамбулаторий

В этом году в Харьковской области планируют построить 50 новых сельских медамбулаторий.


На Харьковщине построят 50 сельских медамбулаторий

Программа также предусматривает оснащение амбулаторий современным оборудованием, необходимым для диагностики и лечения, и приобретение служебного транспорта. Кроме того, в зданиях разместится жилье для семейных врачей.

Как сообщает пресс-служба ХОГА, для строительства одной амбулатории государственным бюджетом предусмотрено выделение от 2,6 до 3 млн грн.

«Предусмотрен типовой проект, но, в зависимости от конкретных условий в населенном пункте, делается корректировка. По количеству населения планируется площадь самой амбулатории, также предусматривается количество жилья для врачей. В нескольких селах амбулатории будут перестраиваться из уже имеющихся зданий, но в преимущественном большинстве случаев речь идет о новом строительстве, которое начнется, как только позволят погодные условия», - сообщил главный архитектор области Вадим Рабинович.

Источник:   ХОГА
 
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