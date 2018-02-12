На Харьковщине построят 50 сельских медамбулаторий

В этом году в Харьковской области планируют построить 50 новых сельских медамбулаторий.
Программа также предусматривает оснащение амбулаторий современным оборудованием, необходимым для диагностики и лечения, и приобретение служебного транспорта. Кроме того, в зданиях разместится жилье для семейных врачей.
Как сообщает пресс-служба ХОГА, для строительства одной амбулатории государственным бюджетом предусмотрено выделение от 2,6 до 3 млн грн.
«Предусмотрен типовой проект, но, в зависимости от конкретных условий в населенном пункте, делается корректировка. По количеству населения планируется площадь самой амбулатории, также предусматривается количество жилья для врачей. В нескольких селах амбулатории будут перестраиваться из уже имеющихся зданий, но в преимущественном большинстве случаев речь идет о новом строительстве, которое начнется, как только позволят погодные условия», - сообщил главный архитектор области Вадим Рабинович.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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