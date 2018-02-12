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12.02.2018  16:21   

В Харькове почтили память участников Афганской и других войн

Во время мероприятия активисты афганского движения получили почетные отличия областного совета за активную общественную деятельность.


В Харькове почтили память участников Афганской и других войн

Во время мероприятия активисты афганского движения получили почетные отличия областного совета за активную общественную деятельность.

«Любая война - это трагедия. И всегда долгожданный момент, когда она заканчивается, когда те, кто вынужден был брать в руки оружие, чтобы защищать мир и людей, - возвращаются к своим семьям. Участники Афганской войны хорошо знают это, как и те ребята, которые сегодня защищают наш мир на востоке Украины. Среди них есть и представители афганского сообщества. Желаю всем нам долгожданного мира на украинской земле, чтобы все ее защитники как можно скорее вернулись домой», - сказал замглавы ХОГА Анатолий Бабичев.

Он также отметил важную роль участников боевых действий в патриотическом воспитании молодежи.
 

Источник:   ХОГА
 
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