В Харькове почтили память участников Афганской и других войн

Во время мероприятия активисты афганского движения получили почетные отличия областного совета за активную общественную деятельность.
Во время мероприятия активисты афганского движения получили почетные отличия областного совета за активную общественную деятельность.
«Любая война - это трагедия. И всегда долгожданный момент, когда она заканчивается, когда те, кто вынужден был брать в руки оружие, чтобы защищать мир и людей, - возвращаются к своим семьям. Участники Афганской войны хорошо знают это, как и те ребята, которые сегодня защищают наш мир на востоке Украины. Среди них есть и представители афганского сообщества. Желаю всем нам долгожданного мира на украинской земле, чтобы все ее защитники как можно скорее вернулись домой», - сказал замглавы ХОГА Анатолий Бабичев.
Он также отметил важную роль участников боевых действий в патриотическом воспитании молодежи.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
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