12.02.2018 17:17

Фонд соцстрахования упростил механизм выдачи льготных путевок

С 1 января 2018 года механизм заказа и распределения путевок на восстановительное лечение за счет средств Фонда социального страхования Украины заменило адресное обеспечение медицинской реабилитацией.



Фонд соцстрахования упростил механизм выдачи льготных путевок



Такое решение было принято правлением Фонда социального страхования Украины. Об этом сообщает пресс-служба харьковского горсовета.

Так, новый порядок обеспечения лечением после перенесенных заболеваний и травм в санаторно-курортных учреждениях предусматривает упрощение механизма получения восстановительного лечения для застрахованных лиц и ускорения предоставления социальной услуги.

Как сообщили в исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, после резолюции врачебно-консультативной комиссии о необходимости реабилитации по определенному профилю в больницу к пациенту приезжает специалист фонда и вместе с больным заполняет заявку на восстановительное лечение. Больному предоставляется перечень санаториев, которые соответствуют требованиям по профилю его болезни, и он сам выбирает. Затем фонд согласовывает с санаторием наличие свободных мест, и заключается трехсторонний договор - между фондом, санаторием и больным.



В пресс-службе фонда отметили, что в январе адресной реабилитацией обеспечили уже более 600 человек. За 2017 год услуги по восстановительному лечению получили 26 830 человек, в том числе 1432 ребенка в сопровождении взрослых.



Напомним, право на реабилитационное лечение в санаторно-курортных учреждениях имеет каждое застрахованное лицо при наличии медицинских показаний. Стоимость восстановительного лечения 100-процентно покрывается за счет средств ФССУ.

