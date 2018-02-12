Фонд соцстрахования упростил механизм выдачи льготных путевок

С 1 января 2018 года механизм заказа и распределения путевок на восстановительное лечение за счет средств Фонда социального страхования Украины заменило адресное обеспечение медицинской реабилитацией.
Такое решение было принято правлением Фонда социального страхования Украины. Об этом сообщает пресс-служба харьковского горсовета.
Так, новый порядок обеспечения лечением после перенесенных заболеваний и травм в санаторно-курортных учреждениях предусматривает упрощение механизма получения восстановительного лечения для застрахованных лиц и ускорения предоставления социальной услуги.
Как сообщили в исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, после резолюции врачебно-консультативной комиссии о необходимости реабилитации по определенному профилю в больницу к пациенту приезжает специалист фонда и вместе с больным заполняет заявку на восстановительное лечение. Больному предоставляется перечень санаториев, которые соответствуют требованиям по профилю его болезни, и он сам выбирает. Затем фонд согласовывает с санаторием наличие свободных мест, и заключается трехсторонний договор - между фондом, санаторием и больным.
В пресс-службе фонда отметили, что в январе адресной реабилитацией обеспечили уже более 600 человек. За 2017 год услуги по восстановительному лечению получили 26 830 человек, в том числе 1432 ребенка в сопровождении взрослых.
Напомним, право на реабилитационное лечение в санаторно-курортных учреждениях имеет каждое застрахованное лицо при наличии медицинских показаний. Стоимость восстановительного лечения 100-процентно покрывается за счет средств ФССУ.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: