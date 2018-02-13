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13.02.2018  15:16   

В Харькове появятся новые авиарейсы

Весной и летом 2018 года в Харькове откроют новые авиарейсы.


В Харькове появятся новые авиарейсы

«Уже с апреля новые рейсы в Дортмунд, Катовице, Милана и Тбилиси. По всем направлениям раза в неделю. Имеем полное подтверждение. С июня еще пять новых рейсов - Барселона, Ларнака, Римини, Бургас, Тиват», сообщает глава ХОГА Юлия Светличная у себя на странице в Facebook.

По ее словам, все существующие рейсы В Киев, Польшу, Израиль, Беларусь, Турцию, Египет полностью сохранятся. Кроме того, возможны рейсы в Одессу и Дубаи.

«В планах на следующий год - Львов и Лондон. Будем работать и над другими направлениями», - добавляет Светличная. 

Тэги:  авиарейс, харьков, перелет
 
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