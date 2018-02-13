В Харькове появятся новые авиарейсы

Весной и летом 2018 года в Харькове откроют новые авиарейсы.
«Уже с апреля новые рейсы в Дортмунд, Катовице, Милана и Тбилиси. По всем направлениям раза в неделю. Имеем полное подтверждение. С июня еще пять новых рейсов - Барселона, Ларнака, Римини, Бургас, Тиват», сообщает глава ХОГА Юлия Светличная у себя на странице в Facebook.
По ее словам, все существующие рейсы В Киев, Польшу, Израиль, Беларусь, Турцию, Египет полностью сохранятся. Кроме того, возможны рейсы в Одессу и Дубаи.
«В планах на следующий год - Львов и Лондон. Будем работать и над другими направлениями», - добавляет Светличная.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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