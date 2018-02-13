Князев назвал Харьков в числе самых криминальных городов Украины

Харьков вошел в четверку наиболее проблемных регионов по количеству правонарушений в стране.
Об этом рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев в интервью Gazeta.ua.
«Днипро, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самые проблемных региона по количеству правонарушений, – сказал он. – На это влияют экономические и социальные факторы. В частности то, что это - промышленные регионы. Но если взять Харьковщину, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений».
По словам Князева, чем дальше на запад, тем меньше преступлений совершается. «Это зависит скорее не от правоохранительной системы, а от ментальности общества. Там люди в воскресенье ходят в церковь. И чем дальше на запад - тем чаще. Если семейные ценности преобладают над остальными, правонарушений меньше», – сказал глава Нацполиции.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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