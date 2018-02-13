13.02.2018 16:27

Князев назвал Харьков в числе самых криминальных городов Украины

Харьков вошел в четверку наиболее проблемных регионов по количеству правонарушений в стране.



// gazeta.ua

Об этом рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев в интервью Gazeta.ua.



«Днипро, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самые проблемных региона по количеству правонарушений, – сказал он. – На это влияют экономические и социальные факторы. В частности то, что это - промышленные регионы. Но если взять Харьковщину, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений».



По словам Князева, чем дальше на запад, тем меньше преступлений совершается. «Это зависит скорее не от правоохранительной системы, а от ментальности общества. Там люди в воскресенье ходят в церковь. И чем дальше на запад - тем чаще. Если семейные ценности преобладают над остальными, правонарушений меньше», – сказал глава Нацполиции.