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13.02.2018  17:19   

В Харьковской области улучшилось состояние борьбы с преступностью

В ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона первый заместитель прокурора Харьковской области Артем Степанов подвел итоги работы в 2017 году и отметил, что в области улучшилось состояние борьбы с преступностью.


В Харьковской области улучшилось состояние борьбы с преступностью
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, на конец прошлого года уровень преступности в регионе составил 129 преступлений на 10 тыс. Населения, что меньше чем в других областях Украины (Одесской, Днепропетровской, Полтавской). А количество совершенных уголовных преступлений уменьшилось на треть (с 50 тыс. До 34 тыс.). При этом наблюдается снижение числа преступлений всех категорий тяжести: особо тяжких (-17%), тяжких (-12%), средней и небольшой тяжести (-40%).
 
"Снижение произошло прежде всего за счет уменьшения преступлений против собственности (на 35%), краж (на 34%), грабежей (на 30%), разбойных нападений (на 13%). Также на 27% уменьшилось количество фактов незаконного завладения транспортным средством ", - рассказал А.Степанов.
 
Кроме того, первый заместитель прокурора области отметил, что в 2017 году значительно повысился уровень раскрываемости преступлений (раскрыто 15 тыс. Уголовных преступлений (43,9%), что больше чем в среднем по Украине (42,1%). Прежде всего, увеличилось количество раскрытых краж (с 18% до 40%), грабежей (с 27% до 41%), разбойных нападений (с 57% до 66%). Стабильно высоким остается уровень раскрытия умышленных убийств (87%).

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  преступность, харьков, прокуратура
 
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