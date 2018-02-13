13.02.2018 17:19

В Харьковской области улучшилось состояние борьбы с преступностью

В ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона первый заместитель прокурора Харьковской области Артем Степанов подвел итоги работы в 2017 году и отметил, что в области улучшилось состояние борьбы с преступностью.



В Харьковской области улучшилось состояние борьбы с преступностью



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, на конец прошлого года уровень преступности в регионе составил 129 преступлений на 10 тыс. Населения, что меньше чем в других областях Украины (Одесской, Днепропетровской, Полтавской). А количество совершенных уголовных преступлений уменьшилось на треть (с 50 тыс. До 34 тыс.). При этом наблюдается снижение числа преступлений всех категорий тяжести: особо тяжких (-17%), тяжких (-12%), средней и небольшой тяжести (-40%).