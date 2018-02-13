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13.02.2018  19:58   

Укрзализныця поднимет цены на билеты в апреле

В компании утверждают, что в последний раз повышали тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году, а с тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%.


Укрзализныця поднимет цены на билеты в апреле
В Украине первый этап роста цен на билеты в пассажирских поездах состоится 1 апреля 2018 года и составит 10%. Об этом сказал директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев.
 
"Первый этап роста цен на билеты в поездах на 10% мы планируем ориентировочно с 1 апреля. Полученные средства направим на развитие пассажирской инфраструктуры. Сейчас мы закупаем пассажирские вагоны, которые производит национальный производитель. Достаточно быстрыми темпами осуществляется модернизация вагонов, инвестируем в ремонт подвижного состава", – сказал Рязанцев.
 
Он также заверил, что деньги, полученные Укрзализныцей в результате повышения тарифов, пойдут на специальный инвестиционный счет, на средства которого будет обеспечиваться повышение качества пассажирских перевозок.
 
Рязанцев утверждает, что в последний раз Укрзализныця повышала тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году.
 
"С тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%, в четыре-шесть раз увеличилась стоимость коммунальных и других услуг. По всей номенклатуре товаров, которые нужны железной дороге, существенно выросли цены", – посетовал он.
 
Рязанцев заверил, что стоимость билетов на поезда все равно останется конкурентной в сравнении с автобусными перевозками.
 
Ранее в Укрзализные заявляли, что цены на билеты в 2018 году будут подниматься дважды – в конце лета и в конце 2018 года. Общая сумма подорожания должна составить 20-24%.
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  цена, билет, укрзализныця
 
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