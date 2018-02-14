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14.02.2018  15:31   

Колодки и вареники: традиции Масленицы на Харьковщине

На Харьковщине продолжаются колодки. Именно так на Слобожанщине называют праздник Масленицы.


// Городской Дозор

Какие традиции и особенности его празднования были и сохраняются в Харькове и области, наши корреспонденты расспросили у фольклористов.

Неделя Масленицы уже на экваторе. В общем, хозяйки пекут блины, угощают знакомых, а молодежь устраивает веселье. Так провожают зиму и ждут прихода весны. С такими традициями и названием праздника знакомы все.

А на Харьковщине праздник масляной зовут еще и Колодий.

«Имеется в виду оживления природы. По селам у нас, конечно, говорят Масленица, но на Харьковщине говорят - колодки начались», рассказывает фольклорист, профессор ХГАК Вера Осадчая.

С понедельника тому, кто не женился в мясоед, а уж скоро наступит пост, вешали колодку, чтобы он откупался, - объясняет Осадчая название праздника.

Откупиться – это угостить своих знакомых вкусными блюдами. Как правило, в Масляную неделю пекут блины. Но в действительности главным блюдом являются не они.

«Обязательно в это время на Украине делали вареники, – рассказывает Вера Осадчая. – Потому что украинцы в равной степени почитают и солнце и месяц. А месяц он еще и будто покровитель молодых, покровитель любовных ласк. А именно масляная - это такое время, когда разрешалось немного пошалить. Перед постом».

В целом же праздник Масленицы или Колодия, по давней традиции, считается женским праздником.

«И поэтому я советую харьковчанам мужчинам отпускать своих женщин в это время встречаться с подругами и быть веселыми. Вам веселой Масленицы, хорошего поста и хорошего ожидания Пасхи», говорит Вера Осадчая.

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Тэги:  масленица, харьков
 
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