В марте стартует городской конкурс «Молодой человек года»

Районный этап ежегодного городского конкурса «Молодой человек года» будет проведен в Харькове с 1 марта по 1 июля.
1 марта стартует прием заявок на участие в конкурсе. До 1 июля рабочая группа сформирует список кандидатов, которые выйдут во второй, городской этап соревнования. Подведение итогов конкурса состоится в сентябре.
В этом году конкурс «Молодой человек года» будет проходить в десяти номинациях: «Ученики общеобразовательных учебных заведений», «Студент (курсант) высшего учебного заведения III-IV уровней аккредитации», «Студент высшего учебного заведения I-II уровней аккредитации», «Ученики профессионально-технических учебных заведений», «Научная деятельность», «Физическая культура и спорт», «Культура и искусство», «Деятельность в непроизводственной сфере», «Общественная деятельность» и «Деятельность в сфере производства, предпринимательство».
Напомним, на основании решения экспертных советов в каждой номинации определяются один победитель и два лауреата. Победители городского этапа конкурса награждаются денежными премиями.
Справка. Конкурс «Молодой человек года» был учрежден в 2001 году. За 18 лет существования в нем приняло участие более 6 тыс. человек. Цель конкурса - поддержка одаренной и талантливой молодежи, ее достижений в различных сферах общественной и культурной жизни.
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