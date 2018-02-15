Музей Сковороды зовет на праздник Масленицы

Праздник Масленицы «Вся надія на Колодія» состоится на живописной территории ОКУ «Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды» 17 февраля.
В программе примут участие фольклорные коллективы Харьковской области.
Интерактивную программу Масленицы в Сковородиновке с изготовлением традиционных колодок, обрядом повязывания колодок неженатым парням, народными забавами в сопровождении аутентичных песен для гостей праздника будет проводить группа «Воріття».
Харьковский государственный университет питания и торговли подготовил оригинальные блины с начинкой, а сковородиновские хозяйки – самые вкусные вареники, сакральное блюдо Сыропустной недели.
В программе праздника планируются:
- экскурсия и посещение музея - с 9:00 до 17:00;
- интерактивная программа с изготовлением традиционных колодок, обрядом повязывания колодок неженатым парням, народными забавами в сопровождении аутентичных песен - в 11:00;
- выступления фольклорных коллективов – 12:00 - 15:00;
- мастер-классы по изготовлению украинских оберегов (в помещении Сковородиновского сельского клуба) - с 11:00 до 15:00.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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