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15.02.2018  17:30   

Музей Сковороды зовет на праздник Масленицы

Праздник Масленицы «Вся надія на Колодія» состоится на живописной территории ОКУ «Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды» 17 февраля.


// ХОГА

В программе примут участие фольклорные коллективы Харьковской области.

Интерактивную программу Масленицы в Сковородиновке с изготовлением традиционных колодок, обрядом повязывания колодок неженатым парням, народными забавами в сопровождении аутентичных песен для гостей праздника будет проводить группа «Воріття».

Харьковский государственный университет питания и торговли подготовил оригинальные блины с начинкой, а сковородиновские хозяйки – самые вкусные вареники, сакральное блюдо Сыропустной недели.

В программе праздника планируются:

- экскурсия и посещение музея - с 9:00 до 17:00;

- интерактивная программа с изготовлением традиционных колодок, обрядом повязывания колодок неженатым парням, народными забавами в сопровождении аутентичных песен - в 11:00;

- выступления фольклорных коллективов – 12:00 - 15:00;

- мастер-классы по изготовлению украинских оберегов (в помещении Сковородиновского сельского клуба) - с 11:00 до 15:00.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  масленица, музей сковороды, харьков
 
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