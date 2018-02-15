15.02.2018 17:30

Музей Сковороды зовет на праздник Масленицы

Праздник Масленицы «Вся надія на Колодія» состоится на живописной территории ОКУ «Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды» 17 февраля.



// ХОГА

В программе примут участие фольклорные коллективы Харьковской области.



Интерактивную программу Масленицы в Сковородиновке с изготовлением традиционных колодок, обрядом повязывания колодок неженатым парням, народными забавами в сопровождении аутентичных песен для гостей праздника будет проводить группа «Воріття».



Харьковский государственный университет питания и торговли подготовил оригинальные блины с начинкой, а сковородиновские хозяйки – самые вкусные вареники, сакральное блюдо Сыропустной недели.



В программе праздника планируются:



- экскурсия и посещение музея - с 9:00 до 17:00;



- интерактивная программа с изготовлением традиционных колодок, обрядом повязывания колодок неженатым парням, народными забавами в сопровождении аутентичных песен - в 11:00;



- выступления фольклорных коллективов – 12:00 - 15:00;



- мастер-классы по изготовлению украинских оберегов (в помещении Сковородиновского сельского клуба) - с 11:00 до 15:00.