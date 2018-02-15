15.02.2018 17:57

Лев Бондаренко в свои 8 лет поставил рекорд Украины по квантовой физике

У харьковчанина Льва Бондаренко феноменальная память. Уже в два с половиной года он умел читать, а к восьми годам имеет в активе три рекорда Украины. Сегодня Лев поставил еще один рекорд – по квантовой физике и астрофизике.



// city.kharkov.ua

Первый в жизни рекорд Украины мальчик поставил в 5 лет. Тогда Лев Бондаренко прочитал с наибольшей скоростью незнакомый текст. В течение одной минуты он произнес 141 слово. Через год он назвал 207 столиц стран мира. Затем назвал 301 научное название живых существ, в соответствии с изображений и вот сегодня - астрофизика.



Лев Бондаренко, рекордсмен (8 лет):

«Нейтралино. Зина, фатина, и фиксина смешиваются образуя нейтралину. Квазар. Это класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких объектов во Вселенной».



И так, почти не сходя с места, в течение 50 минут Лев демонстрировал свои знания, ответив на 140 вопросов. И именно это и позволило ему поставить 4-й рекорд в своей жизни.



Лев Бондаренко, рекордсмен (8 лет):

«– Я конечно рад!

– Как долго ты готовился к этому?

– Недолго я готовился к этому.

– Ну приблизительно?

– Приблизительно? Ну не знаю, дней 5 я готовился.

– Было сложно?

– Нет, было не сложно. Просто если вам этого хочется, вам, прям больше всего на свете это хочется, то вам никогда это не сложно!»



Но уже сейчас парень готовится к новому достижению - планирует назвать наибольшее количество героев из аниме «Драгонболл». В целом же Лев ничем не отличается от сверстников, просто изучает несколько иностранных языков, разбирается в квантовой физике и имеет еще несколько увлечений, об этом уже рассказывает мама восьмилетнего рекордсмена.



Ольга Звянцева, мать рекордсмена:

«Несмотря на его интеллект, он обычный ребенок – увлекается мультфильмами, анимэ любит, он очень любит играться. То есть он обычный ребенок. Вот на рекорде он баловался, шутил».



Лев учится в школе, правда, второй и третий класс он прошел экстерном. Сейчас же посещает учебное заведение несколько раз в неделю. Елена Звянцева отмечает, что и в организации такого графика, и в проведении рекорда активное участие принимало руководство города.



Ольга Звянцева, мать рекордсмена:

«Благодаря поддержке Департамента образования и руководства нашей школы ему организована индивидуальная система посещения. Хотела поблагодарить Харьковского городского голову Геннадия Адольфовича за помощь и подержку в установлении 4 рекорда Украины. Большое спасибо».