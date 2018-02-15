Главная Новости Общество Лев Бондаренко в свои 8 лет поставил рекорд Украины по квантовой физике
15.02.2018  17:57   

Лев Бондаренко в свои 8 лет поставил рекорд Украины по квантовой физике

У харьковчанина Льва Бондаренко феноменальная память. Уже в два с половиной года он умел читать, а к восьми годам имеет в активе три рекорда Украины. Сегодня Лев поставил еще один рекорд – по квантовой физике и астрофизике.


// city.kharkov.ua

Первый в жизни рекорд Украины мальчик поставил в 5 лет. Тогда Лев Бондаренко прочитал с наибольшей скоростью незнакомый текст. В течение одной минуты он произнес 141 слово. Через год он назвал 207 столиц стран мира. Затем назвал 301 научное название живых существ, в соответствии с изображений и вот сегодня - астрофизика.

Лев Бондаренко, рекордсмен (8 лет):
«Нейтралино. Зина, фатина, и фиксина смешиваются образуя нейтралину. Квазар. Это класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких объектов во Вселенной».

И так, почти не сходя с места, в течение 50 минут Лев демонстрировал свои знания, ответив на 140 вопросов. И именно это и позволило ему поставить 4-й рекорд в своей жизни.

Лев Бондаренко, рекордсмен (8 лет):
«– Я конечно рад!
– Как долго ты готовился к этому?
– Недолго я готовился к этому.
– Ну приблизительно?
– Приблизительно? Ну не знаю, дней 5 я готовился.
– Было сложно?
– Нет, было не сложно. Просто если вам этого хочется, вам, прям больше всего на свете это хочется, то вам никогда это не сложно!»

Но уже сейчас парень готовится к новому достижению - планирует назвать наибольшее количество героев из аниме «Драгонболл». В целом же Лев ничем не отличается от сверстников, просто изучает несколько иностранных языков, разбирается в квантовой физике и имеет еще несколько увлечений, об этом уже рассказывает мама восьмилетнего рекордсмена.

Ольга Звянцева, мать рекордсмена:
«Несмотря на его интеллект, он обычный ребенок – увлекается мультфильмами, анимэ любит, он очень любит играться. То есть он обычный ребенок. Вот на рекорде он баловался, шутил».

Лев учится в школе, правда, второй и третий класс он прошел экстерном. Сейчас же посещает учебное заведение несколько раз в неделю. Елена Звянцева отмечает, что и в организации такого графика, и в проведении рекорда активное участие принимало руководство города.

Ольга Звянцева, мать рекордсмена:
«Благодаря поддержке Департамента образования и руководства нашей школы ему организована индивидуальная система посещения. Хотела поблагодарить Харьковского городского голову Геннадия Адольфовича за помощь и подержку в установлении 4 рекорда Украины. Большое спасибо».

Тэги:  рекорд украины, лев бондаренко, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.10 Общество Двое детей установили национальный рекорд Украины в гиревом спорте (ВИДЕО, ФОТО) 28.04 Общество В Харькове на фестивале танца установят рекорд Украины 31.08 Спорт Лучшие наездники Украины соберутся в Харькове на финал по конкуру
 
 

Видео

Геннадий Кернес: мы всегда будем действовать в интересах харьковчан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 