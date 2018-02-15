Сретение Господне на Слобожанщине знаменует приход весны, а свяченая вода имеет особую силу

Именно сегодня, по древним поверьям, встречалась зима и весна. Праздник так и называется – Сретение и имеет древние корни.
Что он собой представляет и что в этот день делали девушки в древние времена – рассказала профессор харковской академии культуры Вера Осадчая.
«В христианской традиции Сретение связано с легендой, когда старец Семион встретит спасителя и он сможет принять смерть. И действительно так оно и случилось, это случилось в этот день. Почему это отмечается в народной традиции, потому что в этот день очень сильная вода. Вот будут святить воду на Сретение, ранее хозяин с хозяйкой ждали, пока воду принесут из церкви и торжественно встречали ее на пороге», – рассказывает Осадчая.
Считается что освященная вода на Сретение, принесенная домой, принесет хозяевам и жильцам и здоровье, и хорошее настроение.
«Сретение, оно еще чем интересное, что в этот день на Слобожанщине начиналась весна. Вот я слышала уже что синичка - "пень-пень" просит пить. И в этот день впервые слободские девушки выходили на холмы звать весну», – продолжает Вера Осадчая.
Но именно на Сретение погода может быть переменчивой, а потому по поверьям, в этот день наши предки далеко от свой не уезжали, чтобы ничего с ними не случилось в дороге.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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