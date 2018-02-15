15.02.2018 18:29

Сретение Господне на Слобожанщине знаменует приход весны, а свяченая вода имеет особую силу

Именно сегодня, по древним поверьям, встречалась зима и весна. Праздник так и называется – Сретение и имеет древние корни.



// Городской Дозор

Что он собой представляет и что в этот день делали девушки в древние времена – рассказала профессор харковской академии культуры Вера Осадчая.



«В христианской традиции Сретение связано с легендой, когда старец Семион встретит спасителя и он сможет принять смерть. И действительно так оно и случилось, это случилось в этот день. Почему это отмечается в народной традиции, потому что в этот день очень сильная вода. Вот будут святить воду на Сретение, ранее хозяин с хозяйкой ждали, пока воду принесут из церкви и торжественно встречали ее на пороге», – рассказывает Осадчая.



Считается что освященная вода на Сретение, принесенная домой, принесет хозяевам и жильцам и здоровье, и хорошее настроение.



«Сретение, оно еще чем интересное, что в этот день на Слобожанщине начиналась весна. Вот я слышала уже что синичка - "пень-пень" просит пить. И в этот день впервые слободские девушки выходили на холмы звать весну», – продолжает Вера Осадчая.



Но именно на Сретение погода может быть переменчивой, а потому по поверьям, в этот день наши предки далеко от свой не уезжали, чтобы ничего с ними не случилось в дороге.