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16.02.2018  14:58   

Масленица на площади Свободы: программа праздника

Темой празднования Масленицы в этом году выбрали 12 месяцев.


// Городской Дозор

Каждый район города на своей площадке представит программу в тематике одного из 9-ти месяцев, а остальные три месяца на главной сцене представит город.

Основные мероприятия Масленицы запланированы на субботу, 17 февраля.

В этот день, с 12:00 до 18:30, на сцене пройдет праздничная концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы города, более 600 детей. Для гостей праздника пройдут розыгрыши с призами.

В 18:30 в центре площади состоится торжественное сожжение чучела Марены, символизирующей зиму.

В воскресенье, 18 февраля, праздник на площади продолжится, в частности, для жителей и гостей города выступит группа «Місто».

Общественный порядок на площади в усиленном режиме будут охранять наряды полиции, также будут дежурить карета скорой помощи и сотрудники ГУ ГСЧС.

Тэги:  масленица, площадь свободы, харьков
 
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