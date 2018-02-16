16.02.2018 14:58

Масленица на площади Свободы: программа праздника

Темой празднования Масленицы в этом году выбрали 12 месяцев.



// Городской Дозор

Каждый район города на своей площадке представит программу в тематике одного из 9-ти месяцев, а остальные три месяца на главной сцене представит город.



Основные мероприятия Масленицы запланированы на субботу, 17 февраля.



В этот день, с 12:00 до 18:30, на сцене пройдет праздничная концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы города, более 600 детей. Для гостей праздника пройдут розыгрыши с призами.



В 18:30 в центре площади состоится торжественное сожжение чучела Марены, символизирующей зиму.



В воскресенье, 18 февраля, праздник на площади продолжится, в частности, для жителей и гостей города выступит группа «Місто».



Общественный порядок на площади в усиленном режиме будут охранять наряды полиции, также будут дежурить карета скорой помощи и сотрудники ГУ ГСЧС.