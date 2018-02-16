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16.02.2018  16:59   

Кубок любви выиграли будущие банкиры

Игра на Кубок любви, посвященная Дню всех влюбленных, состоялась 15 февраля в концертном зале «Украина».


// city.kharkov.ua

В игре приняли участие 12 команд КВН. По итогам выступлений победителями стали:

1. Команда «Улица Банковская» (Харьковский учебно-научный институт государственного высшего учебного заведения «Университет банковского дела»);
2. Команда харьковской школы №60 «60-й калибр»;
3. Команда «Нет парня» (Запорожье);
4. Команда «Сборная Безработных Украины».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  квн, харьков
 
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