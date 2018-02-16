Кубок любви выиграли будущие банкиры

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 февраля Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 16 февраля С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.