Кубок любви выиграли будущие банкиры

Игра на Кубок любви, посвященная Дню всех влюбленных, состоялась 15 февраля в концертном зале «Украина».
В игре приняли участие 12 команд КВН. По итогам выступлений победителями стали:
1. Команда «Улица Банковская» (Харьковский учебно-научный институт государственного высшего учебного заведения «Университет банковского дела»);
2. Команда харьковской школы №60 «60-й калибр»;
3. Команда «Нет парня» (Запорожье);
4. Команда «Сборная Безработных Украины».
Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
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