16.02.2018 17:15

В апреле харьковчане смогут летать в Грузию прямыми рейсами

Авиакомпания Georgian Airways возобновляет прямые рейсы из Харькова в Тбилиси.



amur.info

Как сообщает пресс-служба харьковского аэропорта, первый рейс запланирован на 6 апреля.



Вылеты в Грузию будут осуществляться по вторникам и субботам. Время в пути — 2 часа 20 минут, вылет в 00:10, приземление в 3:30 по местному времени. Обратные рейсы в Харьков будут по понедельникам и пятницам. Время в пути аналогичное, вылет в 22:00, приземление в 23:20.



Стоимость билетов в одну сторону стартует с 3 252 гривен ($122), а в обе стороны – от 5 519 гривен ($207).