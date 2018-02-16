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16.02.2018  17:15   

В апреле харьковчане смогут летать в Грузию прямыми рейсами

Авиакомпания Georgian Airways возобновляет прямые рейсы из Харькова в Тбилиси.


amur.info
Как сообщает пресс-служба харьковского аэропорта, первый рейс запланирован на 6 апреля. 

Вылеты в Грузию будут осуществляться по вторникам и субботам. Время в пути — 2 часа 20 минут, вылет в 00:10, приземление в 3:30 по местному времени. Обратные рейсы в Харьков будут по понедельникам и пятницам. Время в пути аналогичное, вылет в 22:00, приземление в 23:20.

Стоимость билетов в одну сторону стартует с 3 252 гривен ($122), а в обе стороны – от 5 519 гривен ($207). 
 
Источник:   Харьковский аэропорт
 Тэги:  авиарейсы, харьков, перелет
 
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