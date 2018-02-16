16.02.2018 17:45

В Харькове появится новая туристическая «изюминка»

Мероприятие состоится 17 февраля во время празднования Масленицы «Вся надія на Колодія» в селе Сковородиновка Золочевского района.



uafacts.com

Эта табличка станет второй из одиннадцати туристических «изюминок», которые запланировано разместить на территории Харьковской области. Первая табличка с QR-кодом появилась в Художественно-мемориальном музее Репина в сентябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Информационные таблички устанавливаются в рамках проекта MoreInfo с участием специалистов ОКУ «Харьковский организационно-методический центр туризма» и ОКУ «Национальный литературно-мемориальный музей Г.С.Сковороды» при поддержке Управления культуры и туризма ХОГА.

Справка. В течение 2018 года таблички с QR-кодами будут установлены еще на 9 туристических объектах Харьковской области: Национальном мемориальном комплексе «Высота маршала И.С.Конева», Шаровском дворцово-парковом комплексе «Усадьба», Змиевском краеведческом музее, Пархомовском художественном музее им. А.Ф. Лунева, Историко-археологическом музее-заповеднике «Верхний Салтов» им. В.А.Бабенко, Балаклейском районном краеведческом музее, Красноградском краеведческом музее им. П.Д. Мартыновича, Валковском краеведческом музее, Имении Куликовских.

MoreInfo – это социальная, некоммерческая инициатива, направленная на развитие туризма в Украине. Миссия проекта – ликвидировать недостаток информации как об отдельных памятниках, так и о туристической инфраструктуре городов в целом.

В рамках проекта создаются информационные таблички, которые устанавливаются на памятниках культурного наследия и значимых местах. Каждая табличка содержит краткое описание памятника на двух языках, а также QR-код, сканирование которого позволяет получить расширенную информацию о памятнике на 6-ти языках (украинском, русском, английском, немецком, китайском, французском). Также все таблички оснащены NFC-метками для беспроводной связи и получения информации о памятнике.