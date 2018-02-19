19.02.2018 13:31

«Готовим вместе»: постное меню может быть вкусным

С 19 февраля у православных христиан начинается Великий пост. Он продлится до большого и светлого праздника Пасхи. Не рекомендуется строго соблюдать пост беременным, детям, людям почтенного возраста и тем, у кого есть проблемы со здоровьем. А вот всем остальным постящимся в этот период следует отказаться от мяса, яиц, молочных продуктов и алкоголя. Рыба и морепродукты разрешаются только в определенные дни.



// Телеканал «Интер»

Постное меню – уже традиционная тема программы «Готовим вместе». Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский не раз доказывали, что постное питание может быть разнообразным и вкусным, несмотря на ограничения. Не станет исключением и новый выпуск, который зрители «Интера» увидят уже в это воскресенье.



«Раньше эта тема вызывала у меня какие-то смешанные чувства. Да что там смешанные — самые неприятные! – рассказывает Андрей Доманский. – Но благодаря Дромову, я изменил свой взгляд на многие вещи и эту программу ждал искренне, с надеждой и открытым сердцем».



И не он один, смеем заметить! Телезрители также будут вознаграждены за свои ожидания. Первым Андрей Дромов приготовит оригинальный овощной суп-пюре «Дуэт». Его особенность в том, что, по сути, это два разных супа – свекольный и морковный, но при подаче они превратятся в один. Шеф-повар не только поделится особенностями рецепта этого блюда, но и расскажет о его составляющих. Ведь свекла и морковь содержат целый набор витаминов, минералов и микроэлементов, которые сохраняются при термической обработке. Это настоящие витаминные бомбы!



Знаменитая арабская поговорка гласит: «Голодный продаст душу за тарелку с «Муджадарой». Телезрителям продавать ничего не придется: рецептом этого сытного блюда ближневосточной кухни Дромов и Доманский поделятся безвозмездно. Это блюдо станет незаменимым в период поста, так как быстро утоляет голод благодаря питательным веществам, содержащимся в главных ингредиентах – чечевице и рисе. Кроме того, в рисе есть витамины группы В, которые укрепляют нервную систему. Уж поверьте, во время поста это очень важный момент!



Еще одним антистрессовым блюдом станет ароматный постный вишневый пирог с грецкими орехами. Как известно, последние богаты белком и клетчаткой, поэтому их употребление улучшает обмен веществ и снижает стресс. Полезными будут не только приготовленные блюда, но и информация, которой, как всегда, поделится Андрей Доманский.



Не пропустите выпуск «Постное меню» программы «Готовим вместе» в воскресенье, 18 февраля, в 9:00 на телеканале «Интер»!



Также вы можете посмотреть прошлые выпуски с постными блюдами на странице проекта в YouTube. Несколькими рецептами из них делимся уже сейчас.



Тыквенно-чечевичный суп

Тыква чищеная – 350 г

Красная чечевица – 1 стакан

Масло растительное – 3 ст.л.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень сельдерея – 100 г

Чеснок – 2 зубка

Корень имбиря – 15 г

Вода – 2 л

Орегано, соль, перец – по вкусу



Промытую чечевицу залейте водой и оставьте на 10 минут. Лук, морковь, корень сельдерея и имбирь порежьте средними кубиками, а тыкву – крупными. Зубчик чеснока раздавите ножом и обжарьте вместе с луком на подсолнечном масле в кастрюле с толстым дном. Затем добавьте остальные измельченные ингредиенты, перемешайте. Обжаривайте все вместе несколько минут, потом добавьте орегано, соль, перец, снова хорошо перемешайте. Высыпьте в кастрюлю чечевицу, добавьте воду, накройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите температуру и томите суп 20 минут.