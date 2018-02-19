19.02.2018 15:29

Календарь Великого поста: что можно есть, кому нельзя поститься

Суть Великого поста – очищение души и тела через самоограничения, в том числе и в плане питания.



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У православных украинцев начался Великий пост. Он будет продолжаться 48 дней и закончится 7 апреля.



Великий пост состоит из Четыредесятницы – 40 дней в память о периоде, проведенном Христом в пустыне, а последняя неделя Великого поста называется Страстной Седьмицей и символизирует последние дни земной жизни Христа.



Первая и седьмая седмицы Великого поста являются самыми строгими. Тем, кто вступает в Великий пост, нужно в первый день вовсе воздержаться от пищи, пить лишь воду.



Первый день Великого поста называют «Чистый понедельник». Такое название этот день получил потому, что люди в понедельник после Масленицы «очищают дом и тело от духа Масленицы», чтобы встретить Великий пост.



Основой рациона в пост должны стать овощи, фрукты и каши на воде. В этот период нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Следует отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на пару или гриле.



Постящимся нужно полностью отказаться от продуктов животного происхождения, к которыми относятся:



– Мясо и продукты, изготовленные на его основе

– Молочные продукты (включая сливочное масло) и яйца, а также продукты, которые производятся с использованием яиц и молока (мороженое, сдоба, сладости)

– Желатин, который производят из костной и хрящевой ткани. Не стоит забывать о том, что его используют при изготовлении мармелада и жвачек.

– Алкогольные напитки



Понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – горячая пища без масла; суббота, воскресенье – пища с растительным маслом.



Рыба разрешается в Вербное воскресенье (в 2018 году – 1 апреля). В Лазареву субботу (в 2018 году – 31 марта) разрешается рыбная икра.



Если вы собираетесь соблюдать все строгости Великого поста, лучше предварительно посоветоваться с врачом и со священником. Не стоит излишне усердствовать в посте, если у вас есть хронические заболевания — желудочно-кишечного тракта, органов кроветворения, онкологические и т.д. Беременность, дефицит веса, малокровие — состояния, при которых также нужно соблюдать осторожность, ограничивая себя в пище.



Не нужно заставлять отказываться от молочных продуктов детей — это может быть опасно, особенно весной. Лучше попросить ребенка, например, добровольно отказаться от сладостей. Что касается мясных продуктов для детей, то этот вопрос можно оставить на усмотрение родителей — временный отказ от мяса для здоровья не опасен.



Церковь официально дает послабления в соблюдении поста больным, тяжело работающим, путешествующим — для них действует разрешение на молоко, а при некоторых болезнях даже на мясо или мясные бульоны. За таким разрешением можно обратиться к священнику.



Монастырский вариант питания в Великий пост — он является наиболее строгим и не обязательным для мирян





