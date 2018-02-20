20.02.2018 19:35

В Харькове возводят Велодом: за тем как будут тренироваться дети родители смогут наблюдать онлайн

В серо-белых тонах, современный с применением новейших технологий. Так сейчас извне выглядит будущий Велоцентр, фасадные работы которого готовы уже на 95 процентов. Сейчас их завершают, параллельно ведутся работы по возведению забора. Территорию готовят к благоустройству.



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«Здесь будет дорога для автомобилей - заезд. Там будут размещены клумбы, тротуарные дорожки. Въезд для велосипедов будет чуть далее, скамейки. Здесь будет, скорее всего, детская площадка», - говорит Олег Воротилин представитель генерального подрядчика.

Работы по возведению Велодома, рассказывают подрядчики, не останавливаются ни на день. Основной массив - развернутый внутри здания. Здесь каждый отвечает за свой сектор. Одни зашивают стены гипсокартоном, другие уже укладывают плитку.

«Идет отделка плитки, подвальное помещение там где санузлы, душевые. Монтаж гипсокартона начался, там где возможно, где проведены все сети. Основные работы по металлу подходят к концу, выведение лестницы на второй этаж и уже полностью приступаем к отделке чистовое», добавляет Олег Воротилин.

Это уже будет финишная прямая по возведению велодома, который планируют завершить буквально за пару месяцев. После чего Велоцентр будет работать все сезоны, и станет объединяющим местом для харьковчан, которые предпочитают активные виды спорта.

«Зимой мы планируем, чтоб лыжники здесь начинали свои маршруты и соревнования по ходу выходного дня, летом велосипедисты, ну а ориентировщика - круглый год. Здесь будет большая кают-компании, здесь будут тренерские, здесь будет место, где в зимний период тренироваться велосипедистам, от суда будут проводится гонки наши. Здесь будет как точка сбора: начало и окончания наших велопоходов. Зимой будет организован прокат лыж, летом велосипедов», - сообщает Константин Курашов заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.

Кроме того, рассказывает Константин, Велодом обустроят камерами видеонаблюдения. Благодаря которым родители в режиме онлайн смогут наблюдать за тем, как и чем занимаются дети на тренировках. Также в велоцентре можно будет как отремонтировать велосипед, так и оставить его на хранение.

«По плану реконструкции нам пришлось здесь поменять фундамент. Доделалы мы второй этаж. Сделали зону для сайклинга. В сроки мы все укладываемся, и я надеюсь, что нам ничего НЕ помешает и 1 мая мы откроемся», - добавляет заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Константин Курашов.