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21.02.2018  16:15   

В Харькове открылся институт медицины и биомедицинских наук

В мероприятии, которое состоялось 21 февраля, приняли участие руководитель ХОГА Юлия Светличная и глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер.


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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Юлия Светличная ознакомилась с возможностями вуза и пообщалась с его коллективом.
«Сегодня нужно использовать новые возможности и технологии в образовании, быть конкурентоспособными, чтобы иметь доверие абитуриентов. Надеюсь, что еще одно учебное учреждение, который мы открываем, позволит получать качественное образование, учиться на английском языке и поднимать квалификационный уровень в медицинской отрасли», - сказала Юлия Светличная.
Она отметила большую потребность в медицинских кадрах в условиях реформирования системы здравоохранения Украины.
«Мы понимаем, что нужно повышать качество услуг и квалификацию врачей. Специалисты нужны еще и в связи с реформой сельской медицины, в рамках которой мы будем строить в области новые амбулатории и создавать условия для предоставления качественных услуг. Нам нужны профессиональные и патриотичные люди», - подчеркнула Юлия Светличная.
Глава украинского представительства ЕБРР, который будет оказывать помощь в развитии вуза, поблагодарил руководство области за активное содействие развитию высшего образования в регионе.
«Открытие этого замечательного учреждения доказывает, что Харьковщина - центр не только экономического, но и академического развития Украины. Это стало возможным, благодаря поддержке руководства области и лично Юлии Светличной. Мы благодарны за поддержку нашей деятельности в регионе», - сказал глава представительства ЕБРР в Украине.
Харьковский институт медицины и биомедицинских наук является территориально обособленным подразделением Киивського медицинского университета - одного из крупнейших частных медицинских учебных заведений страны.
На сегодняшний день Харьковский институт будет осуществлять подготовку студентов по специальности «Медицина», в будущем планируется открытие других специальностей. Для иностранных граждан и отечественных студентов преподавание будет проводиться на английском языке.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  институт, харьков
 
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