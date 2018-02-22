22.02.2018 15:29

Соцопрос: жители Восточной Украины больше всего ценят свободу, справедливость и безопасность

Украинцы ценят свои права и свободы, но плохо ориентируются в содержании прав человека и сути правовых механизмов.



// city.kharkov.ua

В Харьковском городском совете презентовали результаты общенационального социологического исследования «Что украинцы знают и думают о правах человека».

Как сообщила руководитель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, первое место в рейтинге самых важных прав в Восточном регионе (Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области) заняло право на жизнь. Среди других приоритетных прав оказались права на социальное обеспечение, жилье и образование. Такая ситуация характерна для Украины в целом.



В рейтинге ценностей самыми важными для жителей Востока являются свобода (80%), справедливость и безопасность (66%).



«Значительная часть украинцев знает, что права человека являются естественными и принадлежат им с рождения, но они не стремятся их защищать, и более половины опрошенных (58%) никогда не пробовали этого делать. То есть, важно распространять информацию о механизмах защиты своих прав, позитивной практики применения таких механизмов», - отметил советник по демократическому управлению ПРООН в Украине Маркус Бранд.



43% опрошенных в Восточном регионе заявили, что лично никогда не сталкивались с нарушениями собственных прав, 8% сообщили, что нарушения происходят постоянно, 23% - что случаются иногда, а 11% - эпизодически (1-2 раза). К незаконным действиям, с которыми жители Востока сталкивались чаще всего, 22% опрошенных отнесли невыплату заработной платы.



62% опрошенных заявили, что никогда не страдали от дискриминации. Те же, кто сталкивался с ее проявлениями, чаще всего вспоминали в этой связи инвалидность (36%), возраст (31%), состояние здоровья (25%), материальное положение (23%), сексуальную ориентацию или политические взгляды (по 18%), этническое происхождение (17%).



Среди основных способов, к которым прибегали жители Восточной Украины для восстановления своих прав, - обращения в суды (29% из тех, кто пытался защитить свои права), обращения в полицию (23%) и в местные органы власти (15%).



«Это значительно отличает Восточный регион от Запада и Центра, где наиболее популярным способом защиты своих прав являются обращения к родственникам и знакомым (55% и 26% в этих регионах соответственно). В Восточной Украине к использованию неформальных связей с целью отстаивания своих прав прибегал только каждый десятый житель, который пробовал защитить свои права», - отметил эксперт Центра информации о правах человека Владимир Яворский.



Тревожным является тот факт, что на Востоке Украины наибольшее количество людей, которые сообщили, что отстаивали свои права самостоятельно, в том числе с использованием оружия - 12% против 8% по Украине среди тех, кто пытался отстоять свои права.



Среди эффективных способов защиты своих прав украинцы считают обращение в СМИ и в Европейский суд по правам человека, а также к Уполномоченному по правам человека.



Как сообщили участники пресс-конференции, сегодня на пл. Конституции работает тематическая выставка, на которой подробно представлены данные этого социологического исследования.



Справка. Опрос «Что украинцы знают и думают о правах человека» проводился с 22 октября по 6 ноября 2016 года Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины частей Донбасса и Крыма. Опрошено 2002 человека, погрешность не превышает 2,2%.