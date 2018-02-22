22.02.2018 16:54

«Интер» передал национальной детской больнице оборудование, которое поможет спасти жизнь большему количеству детей

Телеканал «Интер» передал Национальной детской больнице «ОХМАТДЕТ» оборудование, которое поможет спасти жизнь большему количеству детей. В отделение реанимации Центра токсикологии «ОХМАТДЕТа», куда доставляют детей со всей Украины с почечной недостаточностью и острыми отравлениями продуктами, химикатами, был передан современный аппарат интенсивной вентиляции легких VELA.



// Телеканал «Интер»

Теперь отделение реанимации может проводить искусственную вентиляцию легких одновременно шести детям. Средства на приобретение аппарата телеканал «Интер» собирал в ходе благотворительного онлайн-аукциона на сайте deti.inter.ua.

От аппарата зависит выживаемость детей

За прошлый год через отделение реанимации прошло более 900 детей, рассказал заведующий отделением реанимации Александр Урин. Хуже всего, что никто не знает, сколько детей поступит в реанимацию завтра. Врачи констатируют: к сожалению, аппараты искусственной вентиляции легких не простаивают: если ребенок не может дышать, все усилия врачей по спасению его жизни – напрасны. Иногда приходится «одалживать» оборудование в других отделениях реанимации.

«Выживаемость пациентов реанимации напрямую зависит от качества и наличия аппаратов интенсивной вентиляции легких. Такое оборудование позволяет оказывать качественную помощь на достаточно высоком уровне. Это – то оборудование, которое нужно здесь и сейчас. Оно всегда должно быть исправно. Более того, нам нужно иметь всегда под рукой хотя бы один свободный аппарат на случай, если какой-то из действующих сломается. Пока мы только приближаемся к этому. Благодаря телеканалу «Интер», а главное – людям со всей Украины, теперь у нас шесть аппаратов на восемь койко-мест», – сказал Александр Урин.

Жительница села пожертвовала все, что могла – 6 гривен

«Аукциону четыре года, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Сначала это был специальный марафон – акция ко Дню святого Николая, и тогда мы не думали, что это перерастет в ежегодный проект, который просто не будет прекращаться. Именно поддержка людей, наших зрителей, дала нам понять, что это – тот проект, который сегодня нужен. Взрослые нормальные люди чаще хотят отдавать, чем получать, хотят помогать тем, кто слабее, кто в чем-то нуждается. Особенно – детям».

Анна Безлюдная рассказала, что недавно на телеканал пришло письмо, в конверте было шесть гривен. «Женщина из села в Днепропетровской области посмотрела сюжет на «Интере» об аукционе и была настолько тронута, что пошла на почту, положила деньги в конверт, написала «Я помогаю тем, чем могу» и отправила. Что ценнее? Когда богатый человек перечисляет десять тысяч гривен или 6 гривен, которые перечислила эта женщина? Ценно, что эти люди откликнулись. Вначале – сотни, потом – тысячи, теперь уже – десятки тысяч людей. А мы даем им возможность найти друг друга и вместе с нами сделать доброе дело. Равнодушие – это худшее, что может быть. Наш зритель не равнодушен, слава Богу», – рассказала Анна Безлюдная.

Аукцион «Интера» объединил известных украинцев

Аукцион «Интер – детям» продолжает свою работу: с прошлого года сайт deti.inter.ua стал постоянно действующей благотворительной площадкой, нацеленной на помощь детям.

Свои лоты на аукцион выставили многие известные в Украине и за её пределами люди, и даже иностранные артисты.

Среди них музыканты Томас Андерс, Олег Винник, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Ани Лорак, Макс Барских, Виталий Козловский, Вера Брежнева, Злата Огневич, Влад Сытник, Мила Нитич, Олег Карамазов, Open Kid’s, Ирина Федишин, Zveroboy, Анастасия Багинская, Василий Бондарчук, Ольга Ракицкая, Виктор Бронюк, «Братья Гадюкины», Игорь Воевуцкий и группа «Авиатор»; звезды балета Яна Саленко, Екатерина Кухар и Александр Стоянов; актриса Елена Лазович; перкуссионист Орхан Агабейли; барабанщик Валерий Коваленко; хореографы Андрис Капиньш и Амадор Лопес, балет «Тодес»; боксеры Владимир Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик и Денис Беринчик; гонщик Игорь Скуз; футболисты ФК «Динамо», футболист Ярослав Ракицкий; украинские богатыри Василий Вирастюк и Сергей Конюшок; телеведущие Анастасия Даугуле, Ирина Юсупова, Андрей Данилевич, Андрей Доманский, Артем Позняк, Жанна Тихонова, Анатолий Бондаренко, Оксана Марченко, Андрей Дромов, Регина Тодоренко, Антон Птушкин, Настя Ивлеева, Валерия Микульская, Натали Неведрова, Сергей Волощенко, Александр Бондарчук, Антон Лирник; журналист Ян Иванишин; дизайнер Светлана Сабри; архитектор Андрей Богомолов; художники Анатолий Криволап, Ядвига Мациевская и Светлана Подлужняк; художник-мультипликатор Эдуард Кирич; ветеран авиации Михаил Тупчиенко; мастер восточных единоборств Виктор Мигалчан; психолог Тина Берадзе; писательница Алена Лобода.