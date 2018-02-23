23.02.2018 10:28

Умер известный режиссер, почетный гражданин Харькова

Заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины, режиссер Феликс Чемеровский скоропостижно скончался 22 февраля, на 68-м году жизни.



// city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов, секретарь городского совета Александр Новак, Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования семье Почетного гражданина Харькова Феликса Чемеровского.

«Феликс Аркадьевич был примером служения городу, народу Украины. Активный, деятельный, неравнодушный гражданин. Профессионал высочайшего уровня. Душевный, образованный, интеллигентный собеседник. Именно таким мы запомним вашего мужа, отца и деда.

В нашей памяти навсегда останутся яркие, добрые и светлые праздники, которые Феликс Чемеровский дарил харьковчанам. Это невосполнимая утрата для Харькова. Мы скорбим вместе с вами», - говорится в телеграмме, направленной вдове Ирине Чемеровской.