23.02.2018 10:53

Геннадий Кернес и Харьковский горсовет выражают соболезнования семье Юрия Гурового

Юрий Гуровой умер 23 февраля после продолжительной болезни.



// city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов, Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным Почетного гражданина города Харькова, председателя Харьковского горисполкома в 1960-1970-е годы Юрия Гурового.

«Примите наши искренние соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Желаем вам сил и мужества пережить это горе.



Мы знали Юрия Андреевича как надежного мудрого руководителя, человека, который прошел непростой путь от рабочего до председателя горисполкома. Его вклад в развитие города Харькова трудно переоценить. Под его руководством строились больницы, жилые дома, транспортные магистрали города.



Мы разделяем вашу скорбь в это тяжелое время. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», - говорится в соболезновании.



Справка. Юрий Андреевич Гуровой родился 3 октября 1932 года в Харькове. Трудовую деятельность начал после окончания Харьковского строительного техникума в 1952 году. В начале 1966 года был назначен управляющим трестом «Харьковспецстрой». Одновременно избирался депутатом Харьковского областного и городского советов депутатов трудящихся. В 1966 году был награжден орденом «Знак Почета».



В 1969 году сессия Харьковского городского совета избрала Юрия Гурового председателем Харьковского горисполкома. На время избрания он был наиболее молодым из послевоенных руководителей Харькова. Занимал эту должность до 1976 года.



Особое внимание горисполком под руководством Юрия Андреевича Гурового уделял развитию транспортной схемы города: было открыто движение к Салтовскому жилому массиву по ул. Веснина. Были застроены пр. Гагарина, Салтовское шоссе, другие районы города, сооружены большие больничные комплексы в 602 м/р Харькова, неотложной хирургии, соматической больницы и др. В 1978 году за застройку города Харькова и введение новых серий жилых домов был удостоен Государственной премии УССР.