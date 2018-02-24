24.02.2018 12:15

В Лозовской ДЮСШ реконструировали бассейн

Спортивное сооружение было полностью разрушено и не работало последние пять лет. С результатами восстановительных работ, которые провели в бассейне за последние два года, ознакомилась в ходе рабочей поездки в Лозовской район глава ХОГА Юлия Светличная.



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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В бассейне Лозовской детской спортшколы теперь могут бесплатно заниматься 120 юных воспитанников. Для них оборудовали помещение бассейна на 500 кв. м с площадью водной поверхности 300 кв.м и шестью дорожками. Также есть раздевалки, душ - все необходимое для занятий этим видом спорта.

«Последний капремонт в ДЮСШ «Юность» проводили в 1988 году, бассейн не работал с 2013-го, - отметила глава ХОГА. - За последние два года мы провели комплексную реконструкцию: восстановили кровлю спортшколы, систему вентиляции и кондиционирования воздуха, реконструировали бассейн, душевые и так далее. Также капитально отремонтировали зал для занятий фитнесом. Работы продолжатся - уже начата реконструкция фасада здания».

Городской голова Лозовой Сергей Зеленский отметил: реализовать такой масштабный проект городу удалось благодаря поддержке руководства области.

«Открытие бассейна - это действительно большое событие для нашего города. У нас была такая несбыточная мечта 2 года назад. Я обратился к Игорю Райнину, когда он был председателем областной государственной администрации, затем продолжила нас поддерживать Юлия Александровна, став председателем ОГА. Только благодаря ее усилиям мы это сделали», - рассказал Сергей Зеленский.

Строительство бассейна финансировали из разных источников – привлекли городской и государственный бюджет, а также международную помощь - немецкого сообщества GIZ. На продолжение работ в 2018 году запланировано софинансирование из Государственного фонда регионального развития и городского бюджета (всего более 7,5 млн грн).

«Хочу сказать, что это не завершение нашего сотрудничества. Это только начало, - обратилась глава ХОГА Юлия Светличная к жителям Лозовой, которые приняли участие в открытии бассейна. - В этом году мы будем поддерживать как город Лозовая, так и Лозовской район. Впереди реализация почти 10 проектов: инфраструктура, канализация, водопроводы, освещение, школы, детские сады. Есть поддержка Президента, Кабинета Министров, есть большая и мощная команду единомышленников-харьковчан – значит, все сделаем».