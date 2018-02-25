25.02.2018 13:00

В Лозовой создадут инклюзивно-ресурсный центр

Учреждение будет работать в одном здании с отделением дневного ухода для детей с инвалидностью местного терцентра социального обслуживания.



kharkivoda

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, с работой отделения и планами будущего ресурсного центра ознакомилась глава ХОГА Юлия Светличная во время рабочей поездки в Лозовской район.

Отделение дневного ухода для особенных детей работает в Лозовой с января 2017 года - его создали, привлекая к сотрудничеству общественную организацию для детей с инвалидностью и их родителей «Жемчужинки». В помещении терцентра провели ремонт за счет местного бюджета, а приобрести реабилитационное оборудование, мебель и технику помогли немецкое общество GIZ и ЮНИСЕФ. В течение 2017 года за счет средств Украинского фонда социальных инвестиций в помещениях отделения заменили окна, а в 2018-м планируют утеплить фасад.

Сейчас реабилитацию здесь проходит 41 ребенок с инвалидностью. С детьми работают психологи, логопеды, массажисты и так далее.

«Реабилитация в центре для детей полностью бесплатная. Дети получают здесь профессиональную поддержку, а у родителей есть психологическая помощь от специалистов», - отметила глава ХОГА Юлия Светличная.

Во время посещения учреждения она передала отделению акустическую систему, необходимую в работе. Также руководитель области обсудила со специалистами план создания здесь Лозовского инклюзивного ресурсного центра.

«Это было бы очень хорошо, - оценила перспективу заведующая отделением Ольга Ашиткова. - Ведь когда у ребенка начинается ранняя реабилитация, то уже к 3-м годам видно - может ли ребенок полностью уйти в инклюзию, в обычный детсад, или еще что-то нужно будет исправлять. При таком взаимодействии мы достигнем больших результатов».

Во время общения с Юлией Светличной Ольга Ашиткова также подняла вопрос расширения штата отделения. Руководитель области заверила, что рассмотрит возможности оказания помощи в этом вопросе.