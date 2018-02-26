26.02.2018 14:29

Харьковчане попрощались с режиссером Феликсом Чемеровским

Прощание с народным артистом Украины, режиссером, Почетным гражданином Харькова Феликсом Чемеровским состоялось сегодня, 26 февраля, в Центре культуры Киевского района.



// city.kharkov.ua

В последний путь Феликса Чемеровского провели его родные, коллеги, друзья, ученики. Все они говорили о том, что он был не только талантлив в своей профессии, но и человеком с большой душой, который излучал позитивную энергию, радость, смех, постоянно шутил, был верным другом и коллегой, с которым можно было поделиться личным, который умел любить и поддерживать других людей.

Семье Феликса Чемеровского выразил соболезнования секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.

«Для всех харьковчан - это большая утрата. Мы провожаем в последний путь прекрасного человека, вся творческая деятельность которого связана с нашим городом, который любил Харьков и делал все, чтобы харьковчане чувствовали праздник. Горожане его любили в ответ, и я уверен, что память о Феликсе Аркадьевиче будет долго храниться в наших сердцах. Мы всегда будем ценить то, что сделал он для нашего города», - сказал Александр Новак.



Директор Дома актера Игорь Арнаутов отметил, что режиссер Феликс Чемеровский полностью отдавался работе: «Мы, взрослые люди, поглощены в свои будни и редко обращаем внимание на то, что рядом с нами иногда находятся настоящие волшебники. Волшебники, которые своим кропотливым, подчас тяжелым трудом создают праздник для людей, будь то площадь, сцена, они отдаются этой работе полностью. И то, что произошло в Харькове, у нас в душах, - это какое-то опустошение. Эту пустоту некем заполнить. Светлая память».

Попрощались со своим педагогом студенты разных курсов Феликса Чемеровского. Студенты последнего курса в последний раз поблагодарили учителя: «Он научил нас многому, но не научил, как дальше жить без него. Он всегда ставил перед нашим курсом непростые задачи, но последняя будет самая сложная, потому что теперь нам нужно будет доказывать миру и себе, в первую очередь, что мы достойны называть себя учениками Феликса Чемеровского. Феликс Аркадьевич нас учил, что театр – это большая семья. И он для нас в этой семье был главным. Нам всем невероятно повезло, что мы знали этого человека».

Напомним, народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины Феликс Чемеровский скончался 22 февраля на 68-м году жизни. Он будет похоронен на городском кладбище №2.

Справка. Феликс Чемеровский родился в 1950 году в Киеве. В 1972 году закончил Харьковский государственный институт культуры, где впоследствии преподавал. Он был автором сценариев и главным режиссером различных городских и областных праздников — День города (в 1995-2013 годах), День Независимости (в 2000-2011), День Победы (в 1999-2014), День защиты детей (1996-2013), а также концертов, фестивалей и церемоний. Феликс Чемеровский основал и возглавлял Харьковский камерный еврейский театр.