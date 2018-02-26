26.02.2018 17:20

В Харькове готовые биометрические паспорта ждут более 10,5 тысяч харьковчан

Центр предоставления административных услуг Шевченковского района. Возле и в отделе подачи документов на оформление заграничных биометрических паспортов традиционно многолюдно.



// Городской Дозор

«Решил потому, что хочу в ближайшее время возможно поехать по безвизу посмотреть Европу», - поделился Дмитрий Черныш, который оформляет биометрический паспорт.

В админцентре предупреждают, сроки по оформлению биометрических паспортов затягиваются. И не только в Харькове, но и по всей Украине. Желающих оформить документов увеличилось вдвое, однако Полиграфкомбинат "Украина" не успевает с их печатью. И так уже длится полгода. Сейчас только в админцентре Шевченковского района в очереди на получение загранпаспортов более 1000 человек.

«Существуют задержки по оформлению биометрических загранпаспортов. Более 3,5 месяцев - в случае обычного оформления и около месяца в случае срочно дизайна. На данный момент получают готовые паспорта граждане, Которые подали заявление в конце октября прошлого года, это в случае обычного дизайна. И в начале февраля этого - это в случае срочно дизайна. Люди относятся с пониманием и принимают реальную ситуацию такую, какая есть», - рассказывает Светлана Кравцова начальник Центра административных услуг Шевченковского района.

По данным профильного департамента, в Харькове на биометрические паспорта сейчас ожидают более десяти с половиной тысяч человек. И именно из-за ситуации, которая сложилась со сроками оформления биометрических паспортов, харьковская мэрия обратилась к главе правительства. Соответствующий документ депутаты городского совета приняли на последней сессии. В своем письме город призывает Владимир Гройсман урегулировать эту проблему.

В Харькове загранпаспорта оформляют через центры предоставления услуг, для которых за средства городского бюджета было закуплено все необходимое оборудование. Тем не менее, наблюдается значительная просрочка оформления услуги Государственной миграционной службой Украины. Средний срок ожидания загранпаспортов составляет более трех месяцев. Харьковский городской совет обращается к Вам, глубокоуважаемый Владимир Борисович, с просьбой урегулирования вопроса получения потребителями услуг паспорта гражданина Украины для выезда за границу в установленный законом срок.

Пока же на общеукраинском уровне думают, как решить проблему с нескольких очередями по биометрическим паспортам, Дмитрий уже в приятном ожидании отпуска. Рассказывает, оценив всю ситуацию, нашел выход.

«Срочный. Потому, что знаю, что есть задержки. У меня мама еще с октября месяца ждет паспорт, еще не получила. И решил, что такой будет быстрее возможно. Небольшая разница в цене, но вроде как быстрее», - рассказывает Дмитрий.