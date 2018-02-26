26.02.2018 18:34

В Харькове пройдет фестиваль «светлого» кино

IV Международный фестиваль короткометражных фильмов «Свет» пройдет с 1 по 7 марта в кинотеатре «Боммер».



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

По словам организаторов, цель кинофестиваля - создание платформы для сбора и популяризации «светлого», просветительского, морального кино. Он выступает за формат фильмов, передач, видеопроизведений, в которых не будет места насилию и безнравственности, а также за развитие украинской культуры, улучшения духовного, нравственного состояния общества.

Зрителям будет представлена подборка из 40 фильмов из Украины, Швейцарии, Испании, Германии, Франции, Израиля, Беларуси, США и других стран. Зрителей ожидает много веселых, ярких и трогательных фильмов. Гости кинофестиваля смогут увидеть игровые, документальные короткометражные фильмы, а также анимационные работы, музыкальные клипы и др.

Начало сеанса - в 18:00.