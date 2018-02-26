Главная Новости Общество В Харькове пройдет фестиваль «светлого» кино
26.02.2018  18:34   

В Харькове пройдет фестиваль «светлого» кино

IV Международный фестиваль короткометражных фильмов «Свет» пройдет с 1 по 7 марта в кинотеатре «Боммер».


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.
 
По словам организаторов, цель кинофестиваля - создание платформы для сбора и популяризации «светлого», просветительского, морального кино. Он выступает за формат фильмов, передач, видеопроизведений, в которых не будет места насилию и безнравственности, а также за развитие украинской культуры, улучшения духовного, нравственного состояния общества.
 
Зрителям будет представлена подборка из 40 фильмов из Украины, Швейцарии, Испании, Германии, Франции, Израиля, Беларуси, США и других стран. Зрителей ожидает много веселых, ярких и трогательных фильмов. Гости кинофестиваля смогут увидеть игровые, документальные короткометражные фильмы, а также анимационные работы, музыкальные клипы и др.
 
Начало сеанса - в 18:00.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фистиваль, кино, харьков
 
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