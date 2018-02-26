26.02.2018 18:04

Харьков может занести снегом. Такие прогнозы дают в Украинском Гидрометцентре

Уже с 1 марта Харьков может засыпать снегом. Хотя ухудшение погоды, в виде снижения температуры, уже на выходных было ощутимым почти по всей территории Украины.



// allkharkov.ua

И на Харьковскую область надвигаются два циклона. Один из них будет несущественным и принесет незначительное похолодание и небольшой снег, а вот второй будет более мощным.



Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра:

«Уже 1 марта опять-таки по всей территории Украины, кроме западных областей, ждем сильные снегопады. В таких областях как Херсонская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, а также восточные районы Киевщины, Полтавская, Сумская, Харьковская и Донецкая области – это сильный и местами очень сильный снег, сильные метели и уже снежные заносы».



Усиление ветра прогнозируют до 25-27 метров в секунду, а снега местами может насыпать до 30 см.

В Харьковском горсовете уверяют, что все коммунальные службы готовы к ухудшению погодных условий.



Андрей Руденко, заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:

«Все, что необходимо сделать, мы сделаем, харьковчан не подведем. Те задачи, которые перед нами ставит мэр, – мы выполним. Те погодные условия, которые будут усложнены и температурным режимом и осадками, – еще одна проверка, в первую очередь, наших комунальных предприятий. Но, я думаю, что мы ее выдержим. Все, что касается посыпных материалов – все есть. Все, что касается вопросов, связанных с КП, задействованных в уборке и тротуаров, и дорог, они все поставлены в первоначальную готовность. Я не думаю, что будут какие-то проблемы».



Также руководство города обращается к горожанам и гостям города, чтобы они, по возможности, на время снегопадов отложили поездки на дальние расстояния, а в городе пользовались общественным транспортом.