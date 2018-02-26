Харьков может занести снегом. Такие прогнозы дают в Украинском Гидрометцентре

Уже с 1 марта Харьков может засыпать снегом. Хотя ухудшение погоды, в виде снижения температуры, уже на выходных было ощутимым почти по всей территории Украины.
И на Харьковскую область надвигаются два циклона. Один из них будет несущественным и принесет незначительное похолодание и небольшой снег, а вот второй будет более мощным.
Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра:
«Уже 1 марта опять-таки по всей территории Украины, кроме западных областей, ждем сильные снегопады. В таких областях как Херсонская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, а также восточные районы Киевщины, Полтавская, Сумская, Харьковская и Донецкая области – это сильный и местами очень сильный снег, сильные метели и уже снежные заносы».
Усиление ветра прогнозируют до 25-27 метров в секунду, а снега местами может насыпать до 30 см.
В Харьковском горсовете уверяют, что все коммунальные службы готовы к ухудшению погодных условий.
Андрей Руденко, заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:
«Все, что необходимо сделать, мы сделаем, харьковчан не подведем. Те задачи, которые перед нами ставит мэр, – мы выполним. Те погодные условия, которые будут усложнены и температурным режимом и осадками, – еще одна проверка, в первую очередь, наших комунальных предприятий. Но, я думаю, что мы ее выдержим. Все, что касается посыпных материалов – все есть. Все, что касается вопросов, связанных с КП, задействованных в уборке и тротуаров, и дорог, они все поставлены в первоначальную готовность. Я не думаю, что будут какие-то проблемы».
Также руководство города обращается к горожанам и гостям города, чтобы они, по возможности, на время снегопадов отложили поездки на дальние расстояния, а в городе пользовались общественным транспортом.
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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