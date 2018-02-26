26.02.2018 18:53

Харьковские школьники завоевали четыре медали на математической олимпиаде в Бухаресте

В целом украинская сборная математиков завоевала шесть медалей, заняв общекомандное третье место на престижных международных соревнованиях Romanian Master in Mathematics.



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Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Олимпиада проходила с 21 по 26 февраля. Участие в турнире приняли 107 школьников из 18 стран мира.

В команду Украины вошли восемь участников, четверо из которых - ученики из города Харьков. Достижения нашей команды - золотая, четыре серебряные и бронзовая медали. Все представители Харьковщины получили награды: Нго Нгок Тхай Шон, ученик Харьковского физико-математического лицея № 27, завоевал золотую медаль; Роман Сарапин и Никита Веприк, также ученики 27-го лицея, завоевали серебряные медали; Илья Коваль, ученик Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия», получил бронзовую медаль.

Romanian Master in Mathematics - это престижное международное соревнование, на которое получают приглашение страны, которые из года в год показывают высокие результаты на Международной математической олимпиаде.