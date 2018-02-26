Главная Новости Общество В Историческом музее состоится презентация передвижной выставки «Сила Непокоренных»
26.02.2018  19:57   

В Историческом музее состоится презентация передвижной выставки «Сила Непокоренных»

Мероприятие пройдет 27 февраля в 12:00.


kharkivoda
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
 
«Передвижная выставка ярко рассказывает о сильной нации, которая не боится вызовов времени. Показывает Украину, которая стремится иметь собственный путь развития, конечно, не отделенный от всего мира, который основывался бы на общечеловеческих ценностях, - рассказывают организаторы. - Именно это защищали герои Майдана, Революции Достоинства, Герои Небесной Сотни, именно это защищают наши герои в зоне АТО».
 
На выставке представлены следующие темы: агрессия России в Крыму и на востоке Украины, добровольцы на защите Родины, Харьков – столица волонтерского движения, Иловайская трагедия, бои за Дебальцево, битвы за Донецкий и Луганский аэропорты, 92-я отдельная механизированная бригада, переселенцы с востока Украины и Крыма, военнослужащие - уроженцы Харьковщины, которые погибли во время проведения АТО (по состоянию на 30 октября 2017 г.), верны присяге до последнего вздоха, модернизация Вооруженных сил Украины, память о героях АТО.
 
Фотографии освещают мужество, героизм и самопожертвование военнослужащих при исполнении воинского долга в зоне проведения антитеррористической операции.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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