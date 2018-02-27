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27.02.2018  15:51   

На Харьков надвигается циклон – ожидается сильный снегопад и ветер

Вследствие воздействия активных циклонов в Харьковской области ночью 28 февраля ожидается сильный снег.


city.kharkov.ua
По прогнозам Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, будут сильная метель, снежные заносы, на дорогах гололед, ветер восточный с порывами 15-20 м/cек. Температура воздуха ночью – 9-14 градусов мороза, днем 1-6 градусов ниже нуля.
 
1 марта ожидается значительное ухудшение погодных условий – сильный снег, местами очень сильный снег, сильная метель, снежные заносы, на дорогах гололед. Ветер восточного направления – 17-22 м/сек, местами 25 м/сек.  Температура воздуха ночью – 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов ниже нуля.
 
Высота снежного покрова составит 55-60 см.
 
Такие погодные условия могут привести к нарушениям и остановке движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электросетей, коммунального хозяйства, строительной сферы.
 
Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  циклон, харьков
 
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