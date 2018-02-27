27.02.2018 15:51

На Харьков надвигается циклон – ожидается сильный снегопад и ветер

Вследствие воздействия активных циклонов в Харьковской области ночью 28 февраля ожидается сильный снег.



city.kharkov.ua

По прогнозам Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, будут сильная метель, снежные заносы, на дорогах гололед, ветер восточный с порывами 15-20 м/cек. Температура воздуха ночью – 9-14 градусов мороза, днем 1-6 градусов ниже нуля.

1 марта ожидается значительное ухудшение погодных условий – сильный снег, местами очень сильный снег, сильная метель, снежные заносы, на дорогах гололед. Ветер восточного направления – 17-22 м/сек, местами 25 м/сек. Температура воздуха ночью – 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов ниже нуля.

Высота снежного покрова составит 55-60 см.

Такие погодные условия могут привести к нарушениям и остановке движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электросетей, коммунального хозяйства, строительной сферы.

Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.