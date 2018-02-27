27.02.2018 18:31

Харьковские учителя стали победителями областного этапа конкурса «Учитель года - 2018»

Четыре учителя харьковских школ стали победителями областного этапа Всеукраинского конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2018», который проходил в январе-феврале.



city.kharkov.ua

Так, в номинации «Украинский язык и литература» победителем стала Юлия Радченко - учитель учебно-воспитательного комплекса №24 им. И. Н. Пытикова.

В номинации «Физика» победила учитель школы №53 Татьяна Швыдкая.

Среди учителей немецкого языка лучшей была учитель гимназии №23 Елена Крикливая.

В номинации «Физическая культура» победу одержала учитель школы №102 Анна Черновол.

Лауреатами конкурса в четырех номинациях стали еще 10 педагогов из общеобразовательных учреждений города.

Отметим, победители областного этапа будут представлять Харьков в финале Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2018».