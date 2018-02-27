Харьковские учителя стали победителями областного этапа конкурса «Учитель года - 2018»

Четыре учителя харьковских школ стали победителями областного этапа Всеукраинского конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2018», который проходил в январе-феврале.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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давл.:
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