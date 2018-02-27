Главная Новости Общество Харьковские учителя стали победителями областного этапа конкурса «Учитель года - 2018»
27.02.2018  18:31   

Харьковские учителя стали победителями областного этапа конкурса «Учитель года - 2018»

Четыре учителя харьковских школ стали победителями областного этапа Всеукраинского конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2018», который проходил в январе-феврале.


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Так, в номинации «Украинский язык и литература» победителем стала Юлия Радченко - учитель учебно-воспитательного комплекса №24 им. И. Н. Пытикова. 
 
В номинации «Физика» победила учитель школы №53 Татьяна Швыдкая.
 
Среди учителей немецкого языка лучшей была учитель гимназии №23 Елена Крикливая. 
 
В номинации «Физическая культура» победу одержала учитель школы №102 Анна Черновол.
 
Лауреатами конкурса в четырех номинациях стали еще 10 педагогов из общеобразовательных учреждений города.
 
Отметим, победители областного этапа будут представлять Харьков в финале Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2018».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  учителя, харьков
 
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