27.02.2018 18:58

В ХОГА обсудили вопросы обеспечения социальным жильем детей-сирот

27 февраля заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев принял участие во всеукраинском селекторном совещании.



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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Совещание прошло под руководством заместителя Министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Александры Чуркиной и было посвящено вопросам использования субвенции из государственного бюджета на решение вопросов обеспечения социальным жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, приобретение жилья для детских домов семейного типа.

«Средства на эти цели были выделены впервые в Украине в прошлом году по инициативе Президента Украины Петра Порошенко. Благодаря этому на Харьковщине удалось приобрести социальное жилье для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа. Также были приобретены жилые дома для функционирования детских домов семейного типа», - сказал Анатолий Бабичев.

Справка. Вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, является очень актуальным. Сегодня в области находятся на учете служб по делам детей 4312 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них не имеют благоустроенного жилья почти 25% детей. По достижению 16 лет все они имеют право зачисляться на квартирный учет и социальный квартирный учет по месту их рождения.

Областное социальное общежитие удовлетворяет потребности на одновременное проживание только 30 человек, поэтому решение вопроса формирования жилищного фонда социального назначения стало важным шагом по обеспечению социальной поддержки лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.