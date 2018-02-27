27.02.2018 19:58

Вторая зима для тигра Елисея из Харьковского зоопарка

Из маленького полосатого рыжего котенка он превратился в настоящего хищника, хозяина тайги. Тигр Елисей из Харьковского зоопарка уже полностью адаптировался в своем вольере. Это уже вторая зима для животного в городском зоосаде. За это время он значительно вырос и набрал в весе.



Вторая зима для тигра Елисея из Харьковского зоопарка



«Если приехал он к нам 60 килограммовым малышом, то сейчас красавец весит около 120 килограмм. Рацион у тигра сбалансированный. Основу составляет мясо - говядина и живой корм. Что касается поведения, то вот пугливого котёнка не осталось ни следа. Елисей адаптировался, стал более общительным, он очень игриво и любознателен. Но ко всему новому относится с осторожностью», - делится предсьавитель Харьковского зоопарка Жанна Сивуха.

Когда в вольер Елисея поставили настоящую елку, хищник долго ее изучал, осторожно трогал и сначала думал, что она жива, добавляет Жанна Сивуха. Ведь от каждого прикосновения ветви шевелились. Однако со временем понял, что елка не представляет опасности, и осмелел. Сотрудники зоопарка всегда пытаются внести разнообразие в жизнь своих питомцев. Появление зеленой красавицы в вольере Елисея не дает животному скучать.

«Гулять и играть Елисей любит в любую погоду. Как говорится «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной ...». Ни мороз, ни обильный снегопад, ни ливень - для Елисее. Это не помеха, для того чтоб гулять и играть. Он как настоящий маленький ребёнок, любит гулять в абсолютно любую погоду», - говорит Жанна Сивуха.

Увидеть тигра Елисея и других жителей Харьковского зоопарка горожане и гости города смогут после масштабной реконструкции. Она сейчас продолжается.