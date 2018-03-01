01.03.2018 13:45

Принята областная программа обеспечения общественной безопасности

Программа обеспечения общественной безопасности и порядка, противодействия преступности на территории Харьковской области на период 2018-2019 годов была разработана Департаментом оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА вместе со специалистами Консультативной миссии ЕС в Украине, представительство которой работает в Харькове.



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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Среди главных задач, определенных Программой, - обеспечение порядка в общественных местах, повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение давления преступной среды на граждан, предпринимателей. Особое внимание авторы документа уделили мерам полицейской заботы: предотвращению насилия в семье, превенции правонарушений на бытовой почве, на почве злоупотребления алкогольными напитками. Планируется также введение системных мер защиты детей от противоправных посягательств, ювенальной превенции, предупреждение вовлечения подростков в противоправную деятельность, предупреждение безнадзорности, беспризорности, бродяжничества среди детей.

«Мероприятия Программы предусматривают непрерывный мониторинг криминогенной ситуации в области, проведение информационной работы среди населения, изучение международного опыта превенции правонарушений, противодействия преступности и внедрение его в практическую деятельность наших правоохранительных органов, - рассказал директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов. - Также предусматривается укрепление материально-технического и информационного обеспечения правоохранительных и других органов, участвующих в обеспечении общественной безопасности и порядка. В частности, планируется приобретение систем видеонаблюдения, а также стационарных переговорных аппаратов срочного вызова специальных служб - подразделений полиции, ГСЧС, медицинской помощи - с выводом сигнала, который от них поступает, в службу «102». Также необходимо обеспечить электронными планшетами, видеорегистраторами, видеотехникой, современными средствами связи группы быстрого реагирования».

К организации системы обеспечения общественной безопасности и общественного порядка будут привлекать ученых, представителей общественных организаций. Серьезное внимание будет уделяться инициативам граждан по этим вопросам.

На реализацию Программы в течение 2018-2019 годов предусмотрено около 26,5 млн грн. Финансирование будет осуществляться за счет средств областного бюджета, исходя из его реальных возможностей, и других источников, не запрещенных законодательством.