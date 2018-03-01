01.03.2018 19:18

Мораторий на повышение цен за газ предлагает ввести партия «Возрождение»

На украинцев может обвалиться очередное повышение цен на газ. Как и предыдущие подорожания, МВФ считает их экономически необоснованными. И требует от украинской власти пересмотреть расценки, чтобы выровнять цены на газ и для людей и для предприятий. Но уже сейчас, говорит заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Возрождение» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач, люди имеют большую задолженность.



vidrodzhennya.org.ua

«По состоянию на 1 января этого года долг украинцев за коммунальные услуги составил более 32 млрд. грн. Это исторический антирекорд для всей нашей страны. Это значит, что для миллионов людей, оплата этих услуг просто стала невозможной. Люди возмущены. И при всем этом нам грозит опять повышение цены на газ. На каком основании? В Украине есть свой собственный газ, есть добыча собственного газа, его хватит чтоб обеспечить потребности всего населения», - считает заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Возрождение» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

Но при этом рост цен возможен и это в руководстве группы партии "Возрождение" в парламенте, называют уничтожением украинского народа, потому что и сейчас миллионы людей не могут платить по счетам.

«Мы со всех концов страны начали слышать, уже не просто обращение, а грубые, самые плохие слова в адрес не только правительство, в адрес всей украинской власти, за то что она делает этими тарифами. (СКЛ) 8,8миллионов семей сегодня обратились за субсидией, 9 миллионов семей не имеют средств оплачивать эти коммунальные услуги», - говорит Виктор Бондарь сопредседатель депутатской группы "Партия" Возрождение "в Верховной Раде

Тарифы на коммунальные услуги в Украине нужно не просто заморозить, а снизить, считает руководство депутатской группы «Партия «Возрождение». Потому что при существующем уровне зарплат и пенсий, действующие расценки недопустимы.

«За последние 4 года цены на газ для людей выросли в 10 раз, а зарплаты выросли незначительно. Почему правительство идет на поводу у МВФ и не слышит свой народ? Это выглядит как-то издевательски для украинцев. Новое повышение цен люди просто не выдержат», - считает Владимир Скоробагач заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии "Возрождение" в Харьковском облсовете.

В партии «Возрождение» заявляют, что повышение цены на газ может заблокировать Верховная Рада Украины, если поддержит проект постановления №4218, разработанный народными депутатами партии. Законопроект предлагает правительству провести аудит тарифов, а также ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на коммуналку.