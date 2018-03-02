02.03.2018 14:15

Геннадий Кернес: «Лозунг «Возродить величие Харькова» является моим жизненным кредо»

О Харькове, о его настоящем, планы на будущее и не только.



city.kharkov.ua

Мэр Харькова дал интервью одному из украинских изданий . Первый вопрос мэру - его секрет успешного европейского города в непростых экономических условиях.

«Я знаю точно: харьковчане не просто любят свой город, сегодня у них есть основания еще и гордится теми переменами, которые происходят у нас. И уж кто-кто, а жители Харькова точно знают, что все это для нашего города делают не поляки, американцы или китайцы, а они сами. Горожане своими руками строят Европу в Украине. Уверен, глядя на наш Харьков, и у жителей других украинских городов появится больше веры в то, что мы, украинцы, сможем преодолеть все трудности и построить успешное государство», - говорит Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Следующий вопрос - доверие горожан к городской власти и то, как Геннадию Кернесу, который имеет проблемы со здоровьем после покушения, хватает сил продолжать эффективно управлять Харьковом.

«Я могу сказать одно: только благодаря поддержке семьи, друзей, людей - жителей Харькова я живу и работаю дальше. Есть вопросы с точки зрения здоровья, но я их решаю молча, это мои проблемы, они не публичные. Что касается работы, то, поверьте, девиз моей команды « любить Харьков - работать для людей» - не просто слова. Для меня это главное дело жизни - построить город своей мечты», - делится Геннадий Кернес.

Геннадий Кернес отметил, что уже сейчас Харьков - это современный и европейский город. Город, имеющий развитую инфраструктуру, который развивается и восстанавливается каждый день. Харьков - единственный украинский город, имеющий все награды приза Европы. Город, который привлекает инвесторов.

«Лозунг «возродить величие Харькова» является моим жизненным кредо, в основе которого - моя личная любовь к городу. По сути, как и у любого другого харьковчанина, который дорожит своим родным домом. И все мы относимся к Харькову как к уже состоявшемуся европейскому мегаполису. Одна из стратегически целей нашей команды - привлечь внимание к городу, показать его за пределами нашей страны как современного, равноправного и полноценного партнера. Мы на равных участвуем во всех европейских рейтингах, которые дают городу возможность продемонстрировать те или иные достижения, и эти победы накапливаются в виде оценок таких серьезных изданий, как Financial Times», - сообщает мэр города.

Среди масштабных проектов, которые отметил мэр: продолжение строительства метро, строительство регионального центра админуслуг и многофункционального комплекса по переработке твердых бытовых отходов.

По словам Геннадия Кернеса, они не стали бы реальностью без совместной работы с государственными органами власти. И президентская вертикаль, и структуры исполнительной власти - Кабмин, обладминистрация - все помогают, поддерживают начинания, способствующие привлечению инвестиций. Потому что видят: работа дает результат, добавил Геннадий Кернес.

«Сегодня я могу спокойно говорить о том, что Харьков - это успешный проект, успешный город, но мы можем быть и будем еще более успешными. Благодаря президентской реформе децентрализации власти бюджет города возрос в разы. Нынешние государственные реформы открывают нам новые возможности. И уже с учетом этих новых реалий мы переходим от существующей у нас Концепции европейского развития Харькова до 2020 года к более глобальной программе «Харьков-2030», - добавляет Харьковский городской голова.

Спрашивали Геннадия Кернеса и о работе коммунальных предприятий. В первую очередь о контроле, как инструменте эффективного управления мегаполисом. И как это выглядит на практике Харькова. Мэр города отметил, что секрет успеха прост - есть команда, есть и результат.

«Командная игра заключается и в том, чтобы вокруг мэрии сплотилось максимальное количество горожан, вне зависимости от возраста. Мы в этом году выделили 50 млн гривен на те инициативы жителей Харькова, которые могут быть реализованы за счет бюджетного финансирования. А начинали мы формировать команду горожан с того, что восстанавливали доверие людей к городской власти, которое к середине 2000-х было почти полностью утрачено. Мои подчиненные четко знают, что я не на стороне городской власти, я на стороне горожан. Да, я представитель власти, но я - избранный прямым народным голосованием мэр Харькова. За то время, которое я работаю городским главой, я четко могу ответить за каждый свой результат - как удачный, так и неудачный, объяснить, почему и в чем мы потерпели неудачу. Хотя мы стараемся допускать все меньше и меньше ошибок», - подытожил мэр города Геннадий Кернес.