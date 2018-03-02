02.03.2018 16:46

Харьковчан приглашают поучаствовать в мониторинге сексистской рекламы

Мониторинг сексистской рекламы проводится с 1 марта по 30 апреля в Харькове.



city.kharkov.ua

Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, мероприятие проходит в рамках реализации проекта Евросоюза «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи».

Организаторы проекта приглашают к участию в мониторинге активную молодежь Харькова, а также представителей студенческого самоуправления, молодежных инициатив, общественных объединений, работающих в сфере защиты прав человека и противодействия дискриминации.

«Ищем ответственных людей, волонтеров, которые стремятся проинспектировать рекламные объявления по признаку сексизма и освободить рекламные площади и СМИ от рекламы, которая дискриминирует по признаку пола или гендерной идентичности», - сообщили организаторы.

Желающие принять участие в мониторинге могут заполнить анкету здесь.

Справка. Сексистская реклама - это реклама, которая унижает достоинство человека по признаку пола в контексте или в совокупности с признаками физических характеристик, инвалидности, социального статуса, трудовой деятельности, семейного положения и семейных обязанностей, материнства и отцовства, национальности, расы, политических предпочтений, религиозного вероисповедания, других типов и форм социально-экономических и личных отношений человека.