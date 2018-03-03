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03.03.2018  10:00   

«Интер» покажет первый сольный концерт Златы Огневич

3 марта в 16.00 «Интер» покажет первый сольный концерт Златы Огневич на главной сцене страны – во дворце «Украина».


«Интер» покажет первый сольный концерт Златы Огневич
В ярком шоу «Злата Огневич. Моя история» – масштабные декорации, неординарные постановки от режиссера Елены Коляденко и Freedom-ballet, оригинальные графика и световое решение.
 
Каждый диалог певицы со зрителем, будь то песня или короткие фразы между композициями, сопровождались невероятным энергетическим взаимообменом. А украинская тематика многих номеров шоу-программы и новый подход к такому явлению, как вертеп, стали настоящей неожиданностью для гостей концерта. Ведь Злата сумела заново прочесть некоторые моменты истории и культуры Украины.
 
Также в концерте принимали участие музыканты группы «Скрябін» и Евгений Толочный, презентовав песню «ВодаВогонь». Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление Нины Матвиенко.
Тэги:  концерт, огневич
 
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